Оформляли "инвалидность" за 10 тыс. долларов: в Украине раскрыли схему с участием бывшего народного депутата. Фото

Полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух мужчин, которые помогали военнообязанному в фиктивном оформлении третьей группы инвалидности. За содеянное им грозит восемь лет лишения свободы.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции. Среди организаторов фигурирует бывший народный депутат.

Что известно

По данным следствия, дельцы пообещали военнообязанному получить фиктивную группу инвалидности за 10 тысяч долларов.

Для этого они изготовили необходимые медицинские документы и использовали свои связи среди тех, кто принимает соответствующие решения и оформляет отсрочку от призыва на военную службу. Воспользовавшись этими документами, мужчина должен был получить третью группу инвалидности иотсрочку от призыва на военную службу.

Фигурантов задержали во время получения денег в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данным источника OBOZ.UA, речь идет о бывшем народном депутате Украины VIII созыва Вадиме Пидберезняке.

Следователи сообщили задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины "Получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством такой выгоды". Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали гражданку России, которая организовала схему зарабатывания на нелегальном выезде за границу. Стоимость "услуг" злоумышленницы составляла 9 тысяч долларов США.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители раскрыли очередную схему уклонения от мобилизации. За 10 тысяч долларов США мужчин оформляли преподавателями в частных лицеях для получения отсрочки, однако в учебных заведениях они почти не появлялись.

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