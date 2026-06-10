Один скрылся с места происшествия: на Черниговщине двум водителям, из-за которых погибли пешеходы, дали испытательные сроки

На Черниговщине двух водителей, совершивших смертельные ДТП в разное время, приговорили к лишению свободы, но позже дали испытательные сроки. Один водитель в ноябре 2025 года сбил пожилую женщину, другой, в декабре того же года – мужчину.

Видео дня

От полученных травм оба пешехода погибли. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на реестр судебных решений.

ДТП в Ичне

Первая авария произошла 9 ноября 2025 года в Ичне. По материалам дела, водитель автомобиля Volkswagen Touran двигался задним ходом и не убедился в безопасности маневра, в результате чего совершил наезд на 81-летнюю женщину. Полученные ею травмы оказались несовместимыми с жизнью, к сожалению, потерпевшая скончалась в карете скорой помощи.

После аварии мужчина покинул место происшествия. Во время судебного разбирательства он признал свою вину и выразил раскаяние.

В то же время сын погибшей сообщил, что не был очевидцем ДТП и узнал о смерти матери от медиков. Он также заявил об отсутствии материальных или моральных претензий к обвиняемому и попросил суд не назначать ему реальное заключение.

Ичнянский районный суд признал водителя виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей.

Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на два года. Но его освободили от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью три года.

ДТП в Чернигове

Другое ДТП произошло утром 25 декабря 2025 года в Чернигове на улице Казацкой. Водитель автомобиля Ford Transit двигался с превышением разрешенной скорости и совершил наезд на пешехода, который находился на переходе.

От полученных травм пострадавший скончался на месте события. Причиной смерти стала острая кровопотеря.

Во время рассмотрения дела обвиняемый полностью признал свою вину. Также он сообщил, что компенсировал нанесенный ущерб.

Потерпевший по делу обратился в суд с просьбой не назначать водителю наказание, связанное с реальным лишением свободы.

Новозаводской районный суд Чернигова признал мужчину виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть человека. Ему назначили три года лишения свободы и запретили управлять транспортными средствами в течение одного года.

Впоследствии суд применил освобождение от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью два года.

Напомним, суд признал виновным жителя Винницкой области, который из-за ревности намеренно спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с пятью пострадавшими. Мужчина протаранил автомобиль своей бывшей сожительницы, в котором находились взрослые и дети. От сильного удара машина перевернулась. Злоумышленника приговорили к 12 годам заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Государственного бюро расследований задержали военнослужащего, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП, столкнувшись с мотоциклом. В результате погиб 17-летний водитель мототранспорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!