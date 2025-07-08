Не имели судебной перспективы: генпрокурор Кравченко сообщил о закрытии 3756 уголовных производств

Офис Генерального прокурора закрыл 3756 уголовных производств из более 20 тысяч, выявленных аудитом.

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Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.

"На прошлой неделе я говорил о количественном аудите. Речь шла об имеющихся 20 000 уголовных производств в отношении субъектов хозяйствования. Теперь перейдем к качественному аудиту и его первым результатам - 3756 уголовных производств закрыто", - написал он в Facebook.

Кравченко отметил, что формально эти производства имели объяснения, однако они годами не расследовались; не содержали объективных данных, подтверждающих состав или событие преступления; и в конце концов – не имели судебной перспективы.

"Что касается других дел: в более 4700 производствах назначены и уже проводятся необходимые экспертизы; 120 производств направлены в суд. Работа продолжается", - добавил генпрокурор.