Накормить армию — и обанкротиться: как государство 'кинуло' своего же поставщика

Предприятие выиграло миллиардный тендер на питание ВСУ, поставило продукцию вовремя — и осталось без денег. Теперь предприятие ищет кредиты в арабских инвестфондах, чтобы выполнить контракт для собственной армии.

Продукт поставили. Деньги — нет.

С февраля 2025 года предприятие поставляет питание для Вооруженных Сил Украины. Мясо, консервы, продукты — все доставлено в срок, принято военными. Но счета за поставки остаются неоплаченными уже много месяцев.

Должник — не какой-то мелкий чиновник. Это Агентство оборонных закупок (АОЗ) — государственная структура, которая получает финансирование от Министерства обороны. Деньги в систему поступают. К поставщику — нет.

Миллиард есть, но начать нельзя

В 2025 году предприятие выиграло новый тендер — сумма более миллиарда гривен на обеспечение питанием воинских частей. Выиграло честно, через тендер.

Но выполнять контракт — не может. Причина проста: нет денег на закупку сырья.

Схема, которая фактически действует: сначала поставщик закупает продукты за собственные средства, везет их на склады, передает армии, подписывает документы — и только тогда, через 90 дней, получает оплату. Фактически это не аванс, а кредитование государства за свой счет. Для крупного предприятия, которое ежедневно закупает тонны сырья, это означает колоссальный кассовый разрыв.

Без плана, без графика, без ответа

По информации источников редакции, предприятие ни разу не получило официального графика погашения долга. Ни одного письма, ни одного обязательства. Просто — тишина.

Именно эта тишина и убивает бизнес: невозможно планировать закупки, когда не знаешь, когда государство вернет уже потраченные средства. Долг растет, банки отказывают в кредитах из-за рисков, поставщики сырья подают в суд — потому что предприятие, в свою очередь, тоже задерживает расчеты.

Предприятие, которое выполнило государственный контракт, само оказалось на краю финансовой пропасти.

Ищут деньги в Катаре. Для украинской армии.

Ситуация дошла до абсурда: чтобы продолжить кормить украинских солдат, предприятие вынуждено искать финансирование за рубежом.

Ведутся переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о получении кредита с грантовой составляющей. Параллельно — переговоры с катарским инвестиционным фондом по финансированию поставок для украинских госнужд.

То есть: иностранный капитал должен финансировать то, что должно было бы финансировать Министерство обороны Украины.

500 рабочих мест на кону

По данным предприятия, без решения проблемы существует реальная угроза увольнения более 500 квалифицированных работников. Это не абстрактная цифра — это люди, их семьи, благосостояние целого региона.

Кроме того, источники сообщают об усилении внимания правоохранительных органов к предприятию именно на фоне финансового конфликта. Предприятие считает выдвинутые обвинения безосновательными.

Система, которая пожирает своих

Эксперты предупреждают: если государство не изменит правила игры для поставщиков ВСУ, рынок просто останется без желающих работать с армией. Кто захочет выполнять миллиардные контракты, кредитуя государство собственными средствами — и рискуя обанкротиться?

Сейчас такая ситуация складывается у большинства поставщиков продуктов питания в ВСУ, таких как ООО "Ахтырка мясопродокут", ООО "Буский консервный завод", ООО "АДЕЛИН", ООО "Черкасский мясокомбинат". Все эти предприятия страдают от нехватки денежных средств и находятся на волоске от срыва обеспечения продуктами наших воинов.

Предприятия неоднократно обращалось к АОЗ и государственным органам с просьбой изменить порядок авансирования. Ответа нет. Контракт завис. Армия ждет.