Накопила миллионное состояние: в Днепре будут судить председателя ВЛК, которая брала взятки за "нужные" заключения комиссии. Фото

В Днепре предстанет перед судом председатель военно-медицинской комиссии одного из районных ТЦК и СП. Ее обвиняют в пособничестве уклонению от мобилизации, получении и предоставлении неправомерной выгоды, а также в незаконном обогащении.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. По данным следствия, в сентябре–октябре 2025 года женщина действовала в сговоре с гражданским лицом и использовала служебное положение.

За деньги оформляли "нужные" заключения

Отмечается, что обвиняемая за деньги обеспечивала внесение недостоверных сведений в заключения военно-врачебной комиссии. Такие документы позволяли военнообязанным уклоняться от призыва во время мобилизации.

Правоохранители зафиксировали, как председатель ВЛК получила 2 тыс. долларов США и 10 тыс. гривен за оформление таких заключений.

Кроме того, она передала 500 долларов сотруднику одного из ТЦК и СП Днепропетровской области за снятие с розыска в системе "Оберег" своего знакомого.

НАЗК проверило происхождение её активов

Отдельно установлены факты незаконного обогащения. По обращению прокурора НАЗК провело мониторинг образа жизни и проверило происхождение активов обвиняемой.

Она приобрела активы на общую сумму 13,7 млн гривен, из которых законность происхождения 12,3 млн гривен не подтверждена.

Во время обыска по месту ее проживания правоохранители изъяли 307 тыс. долларов США, 6 тыс. евро и 113 тыс. гривен наличными. Часть средств – 300 тыс. долларов – прокуроры передали в управление АРМА (агентства по розыску и управлению активами – ред.).

По ходатайству прокурора суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 12 млн гривен. На ее имущество также наложен арест.

Женщине инкриминируют пособничество в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации, получение и предоставление неправомерной выгоды, а также незаконное обогащение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаеве правоохранители задержали при получении взятки начальника областного ТЦК и СП. По данным следствия, чиновник вымогал 15 тыс. долларов за содействие в уклонении от мобилизации, снятие военнообязанных с розыска в системе "Оберег" и их последующее бронирование.

Позже стало известно, что суд отстранил начальника Николаевского областного ТЦК от должности и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Чиновника подозревают в получении неправомерной выгоды в размере 15 тыс. долларов.

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