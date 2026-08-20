Начальник Черниговского ОТЦК указал в декларации стоимость автомобиля ниже реальной – декларация

Супруга начальника Черниговского ОТЦК и СП Артема Требесова задекларировала автомобиль Toyota Camry 2022 года за 100 000 гривен. На это обратил внимание народный депутат и председатель ВСК Верховной Рады Алексей Гончаренко.

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Он отметил, что сотруднику ТЦК удалось "найти новенькие машины по очень низким ценам". По словам нардепа, Требесов был начальником Харьковского ОТЦК и СП, Луганского ОТЦК и СП, а теперь — Черниговского ОТЦК и СП.

"Вчера (17 августа) он должен был присутствовать на заседании нашей ВСК, но НЕОЖИДАННО за несколько дней до этого ушел на больничный. Понятно и почему", — написал народный депутат в Telegram-канале.

Кроме того, Гончаренко отметил, что по делу Требесова уже есть решение ВАКС. В ноябре 2023 года тетя Требесова, не имея законных доходов, приобрела новенький BMW X6 за 4 029 000 грн в интересах племянника. В сентябре 2024 года жена Требесова купила ту же самую Toyota Camry 2022 года выпуска. Ее стоимость тогда, по мнению суда, была в 8 раз выше задекларированной – 821 170 гривен. ВАКС признал этот автомобиль необоснованным активом. А с самого Требесова обязал взыскать ещё 4 029 000 грн — стоимость BMW X6, который для него оформила родная тётя. В апреле этого года апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

Народный депутат возмущается тем, что, несмотря на все это, Артем Требесов до сих пор занимает свою должность.