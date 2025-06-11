'Началась реальная борьба с госизменниками': тайный агент СБУ рассказал о проникновении в офис Сивковича и задержании Кулинича. Видео

Настоящее очищение власти в Украине, в том числе борьба с государственными изменниками на всех уровнях началась только во времена президентства Владимира Зеленского. Так считают в Службе безопасности Украины, где в пример ставят задержание экс-руководителя Крымского управления СБУ Олега Кулинича.

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Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал тайный агент Службы безопасности. Он подчеркнул, что Кулинич "был топовым агентом РФ".

"СБУ активно очищается от "кротов". Василием Малюком проведена колоссальная работа по очистке спецслужбы, и она еще продолжается. Именно при каденции Владимира Зеленского началась настоящая борьба с госизменниками. И случай с Кулиничем - это свидетельство этой борьбы", – отметил агент СБУ.

Как рассказали бывшие подчиненные Кулинича, последний намеренно назначал на должности непрофессиональных людей, ставил задачи, не связанные с задачами Службы, нарушал внутренние правила безопасности, блокировал расследование дел против предателей и тому подобное.

"Кулинич разрушал работу изнутри. То есть реально это было саботирование, уничтожение действующего эффективного органа", – отметили они.

24 февраля 2022 года, в первую ночь полномасштабного вторжения российских оккупантов Кулинич лично запретил докладывать в Киев о наступлении захватчиков на Херсонщину. Наступление началось в четыре утра, однако за час до него в СБУ уже владели соответствующей информацией.

"В три часа ночи дежурный сотрудник доложил, что подразделения армии РФ уже развернуты в боевой порядок. Эта информация не была – по личному указанию Кулинича – предоставлена в центральное управление СБУ", – рассказал сотрудник Службы.

После задержания и ареста Кулинича ФСБ обвинила бывшего заместителя председателя СНБО Владимир Сивковича в "провале самой масштабной операции", которую они планировали не один год.

Напомним, что подозреваемый в государственной измене и создании преступной организации Сивкович занимал должность заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны еще во времена президентства Януковича. После Революции Достоинства он сбежал к россиянам.

Беглец сотрудничал с российскими спецслужбами, проводил в Украине спецоперации и вербовал шпионов внутри страны. Но оказывается, что еще до начала полномасштабного вторжения СБУ инфильтрировала своего разведчика в московский офис Сивковича, рассказал тайный агент СБУ.

"Крот" занимал должность водителя-помощника, вошел в доверие к Сивковичу, и собирал данные о работе офиса предателя.

"Среди задач офиса был поиск и вербовка потенциальных агентов, сбор данных, инфильтрация своих агентов в различные государственные структуры в Украине. Фактически это была настоящая кротоферма, где выращивались агенты. Также офис организовывал переправку в Украину спецтехники для скрытой записи определенных лиц. Предатель готовил для ФСБ информацию о политической ситуации в Украине", – рассказал агент СБУ.

Не удивительно, что ФСБ в "провале самой масштабной операции" с Кулиничем обвинила именно Сивковича.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский уволил Кулинича после начала полномасштабного вторжения, 2 марта 2022 года.

А в июле 2022 года в результате спецоперации, проведенной под руководством Василия Малюка, СБУ задержала Кулинича по подозрению в государственной измене.

По данным следствия, Кулинич активно сотрудничал с ФСБ и внедрял "своих людей" в украинские силовые органы. В частности, он поспособствовал, чтобы агент РФ Андрей Наумов получил топ-должность в СБУ.

В результате Наумов и Кулинич манипулировали и влияли на решения тогдашнего главы СБУ Баканова. Именно арест Кулинича привел к большой чистке в СБУ и увольнению Ивана Баканова, на замену которому через три дня после этого пришел тогда еще просто контрразведчик Малюк.

Кулиничу инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса, в том числе "оставление службы во время военного положения" и "присвоение военного имущества". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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