На Ривненщине нетрезвый 16-летний парень за рулем авто сбил насмерть беременную женщину: детали трагедии. Фото

В селе Морочное Ривненской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пешехода. За рулем авто был пьяный 16-летний подросток.

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Жертвой аварии стала 26-летняя местная жительница. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

Детали трагедии

ДТП случилась 14 августа около 23 часов в селе Морочное на улице Центральной. Следователь предварительно установил, что 16-летний житель села Локница, управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на 26-летнюю местную жительницу, которая шла по грунтовой обочине в попутном направлении.

Согласно осмотру, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибор "Драгер" показал 1,9 промилле.

Пострадавшую, находившуюся на 37-й неделе беременности, госпитализировали в больницу, где от полученных травм она скончалась. Ребенка также спасти не удалось.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшего смерть потерпевшего, следователь начал досудебное расследование по ч.3 ст.286-1 УК Украины.

Несовершеннолетнего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Напомним, в Бучанском районе Киевщины пьяный водитель BMW протаранил мотоцикл. В результате ДТП 16-летний парень, управлявший двухколесным транспортным средством, и его пассажирка получили травмы и были госпитализированы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что регулярные трагические ДТП в Украине с участием мажоров, пьяных водителей или систематических нарушителей ПДД часто заканчиваются смехотворными приговорами. За совершенные на дорогах смерти людей виновники аварий получают откровенно ничтожные приговоры, которые общественность считает издевательскими.

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