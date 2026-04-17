На Прикарпатье автомобиль столкнулся с маршруткой: водитель погиб, пассажиры пострадали. Фото

В селе Тяпче Долинской общины на Ивано-Франковщине 17 апреля около 12:40 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового авто и маршрутки. В результате столкновения водитель микроавтобуса погиб на месте, пассажиры получили травмы.

Информацию предоставили в полиции Ивано-Франковской области. Там уточнили, что столкнулись Mazda CX-7 и Mercedes Sprinter, который выполнял рейс Ивано-Франковск – Львов. В сообщении указано: водитель маршрутки скончался от полученных травм, а пострадавшим оказывают помощь.

Обстоятельства аварии

На месте происшествия работают полицейские, медики и спасатели. Сначала сообщалось примерно о восьми травмированных, однако впоследствии количество пострадавших возросло. По состоянию на 16:00 известно уже о до 15 человек, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Спасатели также привлекались к ликвидации последствий аварии. По их данным, одного человека пришлось деблокировать из искореженного транспортного средства. После этого они отсоединили аккумуляторы в обоих авто, чтобы избежать возгорания.

Ситуация выглядела напряженно, но все службы действовали слаженно.

Детали столкновения

Авария произошла на автодороге Н-10. Предварительно установлено, что произошло столкновение легкового автомобиля и рейсового микроавтобуса. Именно Mercedes Sprinter перевозил пассажиров в момент ДТП.

Водитель маршрутки погиб сразу на месте происшествия. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения, им оказывают необходимую помощь.

Правоохранители продолжают работать на месте и устанавливают все обстоятельства аварии.

