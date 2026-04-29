На Львовщине разоблачили экс-военного, который организовал 'схему' побега из частей: какое наказание грозит. Фото

Сотрудники Государственного бюро расследований вместе с другими правоохранительными органами разоблачили военного, который организовал "схему" побега мобилизованных из частей. Свои услуги злоумышленник оценил в несколько тысяч долларов.

Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили на сайте ГБР.

"Работники ГБР совместно с подразделением внутренней безопасности Госпогранслужбы и миграционной полицией Львовщины сообщили о подозрении бывшему военнослужащему. Он организовал незаконный вывоз военных из частей региона", – говорится в сообщении.

Детали дела

По данным следствия, в этом году мужчина уволился со службы по состоянию здоровья, а затем решил использовать свои знания о функционировании военной системы для незаконного заработка.

Он предложил пограничнику, который проходил лечение в ведомственном санатории, помощь в незаконном оставлении части. За 4 тысячи долларов подозреваемый обещал инструктаж, маршрут в обход блокпостов, транспорт и выезд.

На следующий день он прибыл в часть, прислал клиенту геолокацию своего автомобиля и через мессенджер объяснил, как обойти забор. Сам в это время следил за передвижением охраны, чтобы избежать разоблачения.

После этого мужчину вывезли в Самбор, а уже в дороге подозреваемый повысил сумму до 6 тысяч долларов. После передачи денег в отеле правоохранители задержали фигуранта.

"Ему инкриминируют пособничество дезертирству (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы", – отмечается в сообщении.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Сейчас досудебное расследование продолжается, а правоохранители устанавливают возможных сообщников фигуранта и проверяют его причастность к другим эпизодам.

"Государственное бюро расследований системно противодействует преступлениям в сфере мобилизации, в частности тем, которые совершают должностные лица и военные. В военное время такие факты имеют особую опасность, поэтому Бюро принципиально реагирует на каждый из них", – отмечается в сообщении.

