На Харьковщине директора санатория разоблачили на хищении 80 млн грн на фиктивной реабилитации. Фото

На Харьковщине директор санатория не имел достаточного количества квалифицированных специалистов и необходимого оборудования, однако заключил договор с Национальной службой здоровья на более 122 миллионов гривен на полный комплекс реабилитационных услуг. Теперь этому руководителю учреждениягрозит лишение свободы до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Нацполиции. Как отмечают правоохранители, чиновник уличен в фиктивной реабилитации и хищении 78 млн грн.

Руководство санатория вносило в электронную систему здравоохранения ложные данные, а количество процедур завышалось в десятки раз. Это позволяло злоумышленнику ежемесячно получать миллионные суммы бюджетных перечислений.

Таким образом, с февраля по сентябрь 2023 года на счет санатория незаконно поступило более 78,7 миллиона гривен. Причем деньги тратились на собственные нужды, начисление зарплаты и премии.

Между тем пациенты санатория жаловались не только на отсутствие реальной реабилитации. Среди прочего в жалобах указаны отсутствие уборки, плохое питание, неисправные лифты и холод в комнатах. Как рассказал военный, которому пришлось пройти такую "реабилитацию" самому, иногда в его комнате температура достигала минус 12 градусов!

Полицейские провели обыски по местам жительства и работы высшего руководства санатория, в ходе которых изъяли документы, электронные носители и другие доказательства, имеющие значение в уголовном производстве.

Сейчас директору санатория сообщили о подозрении за присвоение чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. По ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса должностному лицу грозит 12 лет лишения свободы и права занимать определенные должности и конфискацией имущества.

