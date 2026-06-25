На Буковине на реке Днестр пропали мужчина и трое детей: их поиски продолжаются. Фото

На Буковине в реке Днестр пропали четверо человек, среди которых – трое несовершеннолетних. Два чрезвычайных происшествия произошли в разных селах Черновицкого и Днестровского районов Черновицкой области.

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В настоящее время соответствующие службы проводят спасательную операцию по поиску пропавших. Об этом сообщили в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"На Буковине продолжаются поиски четырёх человек, пропавших на реке Днестр, среди них – трое детей", – говорится в сообщении.

Что известно

Как отмечается, два чрезвычайных происшествия на водоеме произошли 24 июня.

Так, в селе Репужинцы Черновицкого района во время купания пропали мужчина 1976 года рождения и двое детей 2018 года рождения.

К поисковой операции были привлечены сотрудники ГСЧС, полицейские с дроном и служебной собакой, медики, а также местные жители, которые присоединились к обследованию акватории на своих лодках.

Еще один случай произошел в селе Мошанец Днестровского района, где во время отдыха у реки пропал мальчик 2010 года рождения. Для усиления поисков с утра планируется привлечение группы водолазно-спасательных работ ГСЧС из Хмельницкой области.

Спасатели в очередной раз подчеркнули важность соблюдения правил безопасности во время отдыха у воды и призвали родителей не оставлять детей без присмотра даже на короткое время, ведь это может привести к трагедии.

Напомним, ранее в Закарпатье во время отдыха на водоеме течение унесло в воду четырёх детей. Трёх несовершеннолетних удалось спасти, в настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное. В то же время 10-летнего мальчика, после нескольких дней поисков, нашли мертвым.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июня в Одесской области в открытое море унесло девочку 2015 года рождения Софию Потемкину. По состоянию на 21 июня её поиски продолжались. Водолазы, спасатели и специалисты по беспилотным системам уже обследовали более 6 км побережья, 210 га надводной поверхности и 4,5 га морского дна.

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