На базе Грузинского легиона произошел взрыв: погиб боец

На базе Грузинского легиона произошла масштабная диверсия, в результате которой погиб один из добровольцев – Деметре Дарчиа. По предварительным данным, на территорию базы было тайно занесено взрывчатое вещество, которое сдетонировало, когда боец находился неподалеку.

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Об этом сообщил командир легиона Мамука Мамулашвили. Сейчас специальные службы вместе с Национальной полицией проводят расследование. Предварительно установлено, что на базу подложили взрывчатку, которая взорвалась, когда воин был очень близко.

"Сегодня враг в очередной раз прибегнул к дерзким диверсионным действиям, направленным на ослабление нашей обороноспособности. В результате атаки погиб наш побратим, доброволец Грузинского легиона Деметре Дарчиа. Светлая память герою", – отметил Мамука Мамулашвили в своем обращении в Facebook.

Сейчас на месте инцидента работают правоохранительные органы и специальные службы. Ведется тщательное расследование обстоятельств инцидента с участием Национальной полиции Украины и контрразведки.

Командир заверил, что виновные в диверсии будут установлены и получат справедливое наказание.

"Мы не оставим это преступление безнаказанным. Враг получит ответ за каждую провокацию против наших воинов", – добавил Мамулашвили.

Деметре Дарчиа – доброволец Грузинского легиона, который воевал на стороне Украины, защищая свободу и территориальную целостность страны. Его смерть стала большой потерей для всего подразделения и сообщества волонтеров.

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