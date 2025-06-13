На базе Грузинского легиона произошел взрыв: погиб боец
На базе Грузинского легиона произошла масштабная диверсия, в результате которой погиб один из добровольцев – Деметре Дарчиа. По предварительным данным, на территорию базы было тайно занесено взрывчатое вещество, которое сдетонировало, когда боец находился неподалеку.
Об этом сообщил командир легиона Мамука Мамулашвили. Сейчас специальные службы вместе с Национальной полицией проводят расследование. Предварительно установлено, что на базу подложили взрывчатку, которая взорвалась, когда воин был очень близко.
"Сегодня враг в очередной раз прибегнул к дерзким диверсионным действиям, направленным на ослабление нашей обороноспособности. В результате атаки погиб наш побратим, доброволец Грузинского легиона Деметре Дарчиа. Светлая память герою", – отметил Мамука Мамулашвили в своем обращении в Facebook.
Сейчас на месте инцидента работают правоохранительные органы и специальные службы. Ведется тщательное расследование обстоятельств инцидента с участием Национальной полиции Украины и контрразведки.
Командир заверил, что виновные в диверсии будут установлены и получат справедливое наказание.
"Мы не оставим это преступление безнаказанным. Враг получит ответ за каждую провокацию против наших воинов", – добавил Мамулашвили.
Деметре Дарчиа – доброволец Грузинского легиона, который воевал на стороне Украины, защищая свободу и территориальную целостность страны. Его смерть стала большой потерей для всего подразделения и сообщества волонтеров.
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