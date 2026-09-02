Мудра оказывала давление на Верховный суд относительно санкций против Порошенко: обнародованы новые записи НАБУ

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра оказывала давление на судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда через председателя КАС ВС Игоря Дашутина. Об этом стало известно в ходе заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных противоправных действий должностных лиц органов государственной власти, других государственных органов и субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, которые могли нанести ущерб экономической безопасности Украины.

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Подробности сообщили на портале "Европейской солидарности".

Как рассказала народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина, на записях НАБУ Ирина Мудра обсуждала этот вопрос с другим фигурантом дела.

"Игорь Дашутин занимает должность председателя Кассационного административного суда с декабря 2025 года. 19 августа 2026 года у него прошли обыски НАБУ в рамках операции "Фемида" – одновременно с обысками у других фигурантов дела, в котором Ирине Мудрой было предъявлено подозрение. СМИ сообщают, что НАБУ расследует возможную причастность Дашутина к незаконному воздействию на других судей в интересах преступной группировки", — отметила Южанина.

"В частности, в материалах уголовного производства есть записи разговоров Мудрой и Микитася от 11 апреля этого года на тему привлечения Мудрой Дашутина для оказания влияния на судей, которые рассматривали иск Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому о признании незаконным указа о применении санкций", – сказала Южанина.

Она, в частности, процитировала разговор Мудрой и Микитася (на языке оригинала):

"Короче, да, вчера они встречались. Его вопрос — санкции. Он, типа, на меня лично ничего не имеет. Он знает, что я выполняю только указания, но просит найти какую-то возможность как бы его, типа, этот вопрос полюбовно со всеми урегулировать… Он предлагает миллиард, типа, на ВСУ. "Что вы думаете, Ирина Романовна?" — говорю я, — "а что, ко мне какие-то вопросы?" — "Ну, вы же понимаете, он же понимает, типа, как работают суды"… Ну, я занимаюсь судами, я общалась… С Дашутиным общались".

По словам Южаниной, этот факт, а также ранее опубликованная информация подтверждают, что Дашутин реально своими действиями влиял на ход процесса, в котором он не участвовал в качестве судьи.

"Да, заседание 3 апреля 2026 года, на котором должно было быть оглашено решение суда, было сорвано из-за того, что судья Ольга Кашпур накануне подала заявление об отпуске, который Дашутин одобрил. В то же время на сайте Кассационного административного суда имеется информация, что 3 апреля, в день, когда судья Кашпур якобы находилась в отпуске, на неё распределялись другие дела. Таким образом, Игорь Дашутин, одобрив отпуск судьи на день оглашения решения, помог искусственно затянуть рассмотрение дела и дал время для незаконного влияния на других судей", — сказала Южанина.

Она отметила, что в соответствии с законом судьи не подлежат вызову на заседания ВСК в связи с их участием в отправлении правосудия, однако Дашутин в этой истории выполнял административную функцию.

"Учитывая изложенное, предлагаю вызвать председателя Кассационного административного суда Игоря Дашутина по вопросам возможного использования им своих административных полномочий для оказания влияния на других судей Кассационного административного суда и на ход дел, в которых он как судья не принимал участия", – призвала членов ВСК Нина Южанина.