'Мототур' с экстримом в Польшу: ДБР разоблачило новую схему выезда за границу

В Киевской области правоохранители разоблачили преступную схему незаконной переправки военнообязанных через границу. Начальник отдела правоохранительного органа вместе с сообщниками за 15 тыс. долларов США организовал выезд гражданина в Польшу через нелегальные маршруты.

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Об этом сообщило Государственное бюро расследований. Согласно полученным данным, должностное лицо, действуя в сговоре с несколькими сообщниками, гарантировало жителю Киева беспрепятственный выезд через Волынскую область.

Как сообщили правоохранители, сначала клиента доставили на автомобиле в гостиницу вблизи границы, а оттуда перевезли на мотоциклах через лесные тропы, выбирая нелегальные маршруты для пересечения границы вне официальных пунктов пропуска.

Однако, когда беглец приблизился к польской границе, его задержали местные правоохранители. Он был возвращен в Украину, где оперативно удалось установить личность организатора этой преступной деятельности.

Эта схема имела все признаки хорошо продуманной криминальной организации, которая объединяла нескольких человек для незаконного пересечения государственной границы, используя непростой путь через лесные территории во избежание внимания пограничников.

Задержание организатора и его подельников стало важным этапом в борьбе с подобными схемами нелегальной миграции и военными уклонениями от мобилизации.

Согласно санкции статьи 332 Уголовного кодекса Украины, организатору незаконной переправки лиц через государственную границу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

В настоящее время следствие продолжается, правоохранители активно устанавливают подельников подозреваемого и другие возможные факты переправки ухилянцев через границу Процессуальное руководство осуществляет Волынская областная прокуратура.

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