Микроавтобус с туристами попал в ДТП в Закарпатье: пострадали 13 человек, в том числе дети. Фото

В Закарпатье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей, в том числе микроавтобуса, перевозившего группу туристов. В результате аварии пострадали 13 человек, в том числе четверо детей.

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Двое участников ДТП были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатья.

По информации правоохранителей, ДТП произошло около 11:25 в селе Соймы Хустского района. Предварительно известно, что 38-летняя жительница Львова, управлявшая автомобилем Opel, на перекрестке выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем УАЗ. Второй машиной управлял 65-летний житель села Репинное.

После столкновения автомобиль УАЗ отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом " " Mercedes-Benz, в котором ехала группа туристов.

В результате столкновения пострадали 13 человек, четверо из них — дети. Двух человек, находившихся в автомобиле УАЗ, госпитализировали. Еще одну пассажирку после оказания медицинской помощи отпустили. Женщина будет лечиться амбулаторно.

Из микроавтобуса Mercedes-Benz за медицинской помощью обратились 10 пассажиров. Среди них три девочки в возрасте 7, 13 и 14 лет.

Полицейские также отметили, что все водители были трезвыми. На момент публикации правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

В настоящее время по делу будут назначены экспертные исследования, которые должны установить окончательные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Происшествие квалифицировано по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее за собой телесное повреждение средней тяжести).

Напомним, во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием легкового автомобиля, за рулем которого находился иностранец, и рейсового автобуса. В результате ДТП пострадали 11 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в четверг, 30 июля, водитель грузовика на скорости протаранил металлический отбойник. У водителя автомобиля обнаружили признаки опьянения, но от освидетельствования он отказался.

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