Корректировал удары по Одессе: СБУ разоблачила российского 'крота' в рядах ГПСУ. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили очередного российского "крота" в рядах Государственной пограничной службы. Предатель корректировал вражеские удары по Одессе.

Теперь ему светит пожизненное лишение свободы вместе с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 17 марта.

"Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в рядах Сил обороны Украины. Им оказался завербованный врагом матрос морской охраны Госпогранслужбы, который корректировал ракетно-пушечные удары по Одессе", – говорится в сообщении.

Детали дела

По информации следствия, мужчина был завербован ФСБ, когда искал "легкие заработки" через Telegram-каналы. Предатель фиксировал боевые позиции мобильных огневых групп, радиолокационных станций и зенитных батарей, охраняющих небо портового города.

Россияне планировали использовать эти данные для подготовки новых воздушных атак на областной центр в "обход" украинской ПВО.

Среди основных целей врага были места скопления украинских войск на южном фронте. Чтобы собрать информацию, агент объезжал город и окрестности на такси, и скрыто фотографировал военные объекты через окно автомобиля.

"Сотрудники СБУ задержали российского "крота" с поличным, когда он фотографировал фасад военного объекта, по которому рашисты готовили ракетный удар", – отмечается в сообщении.

Во время обыска у задержанного был изъят смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения.

"Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, двойного агента ФСБ отправили в тюрьму на 15 лет с конфискацией имущества. Злоумышленник пытался "интегрироваться" в агентурный аппарат СБУ, чтобы шпионить внутри украинской спецслужбы.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители при содействии Главнокомандующего ВСУ разоблачили очередного агента ФСБ. Им оказался завербованный врагом мобилизованный, который самовольно оставил воинскую часть и корректировал российские атаки по Днепру.

