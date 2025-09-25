Командовали бомбардировкой школ и детсадов в Сумской области: пяти генералам армии РФ сообщили о подозрении. Фото

Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении пяти генералам и одному полковнику армии страны-террориста. Они обвиняются, в частности, в том, что командовали бомбардировкой школ и детсадов на Сумщине в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. По данным следствия, именно по приказам вышеупомянутых лиц с 5 по 10 марта 2022 года пилоты страны-агрессора сбросили около 20 авиабомб ФАБ-500 на мирных жителей города Сумы и Сумского района.

"Служба безопасности собрала новую доказательную базу на военных чиновников страны-агрессора, которые совершали военные преступления в начале полномасштабной войны", – отмечают в СБУ.

В результате вражеских бомбардировок погибли 15 гражданских из Сумской городской общины, среди которых – дети. Пять жителей общины получили ранения различной степени тяжести.

По материалам дела, приказ на авиаатаку отдал командующий Западного военного округа РФ генерал-полковник Александр Журавлев.

Как установило расследование, удар по гражданским объектам северо-восточного региона Украины он спланировал вместе со своим первым заместителем генерал-лейтенантом Алексеем Завизьоном.

Также к совершению военного преступления фигуранты привлекли:

– Командующего 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа России (далее 6-я армия РФ) генерал-лейтенанта Олега Маковецкого.

– Начальника штаба – первого заместителя командующего 6-й армии РФ генерал-лейтенанта Юрия Подоплелова.

– Командующего 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии генерал-майора Дениса Кульшу.

– Командира 14-го истребительного авиаполка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии полковника Владимира Федосеева.

Установлено, что российские пилоты совершали боевые вылеты из Курской области, во время которых атаковали более 100 гражданских объектов Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили шестерым фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины ("Военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц").

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности каждого военного преступника РФ.

Ранее сообщалось, что Специальный трибунал по преступлениям России против Украины может начать работу в 2027 году. Сейчас продолжаются организационные шаги, однако из-за масштабности задач процесс может занять несколько лет.

Что предшествовало

25 июня в Страсбурге президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение с Советом Европы о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. Со стороны Европы документ подписал генсек Совета Европы Ален Берсе, с которым украинский президент перед этим провел встречу.

Зеленский заявил, что это соглашение и этот трибунал дают нам реальный шанс добиться правосудия для преступления агрессии, даже если международные институты не имеют инструментов для этого.

15 июля Верховная Рада приняла закон о ратификации соглашения. Специальный трибунал будет иметь полномочия выдвигать обвинения против высшего руководства РФ – в частности, президента, премьер-министра и министра иностранных дел. Однако вынесение приговора и заочное осуждение возможны только после того, как они потеряют свои государственные должности.

Россия отреагировала на соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины. В Москве ожидаемо заявили, что не будут признавать юрисдикции этого Спецтрибунала.

Как сообщал OBOZ.UA, Государственная дума РФ приняла закон о денонсации Европейской конвенции против пыток. Соответствующее решение было единогласно принято 17 сентября на пленарном заседании нижней палаты парламента, решение поддержали 399 "народных избранников" страны-агрессора.

