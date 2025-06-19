'Казус Гаджиева': ветераны войны заподозрили, что в Киеве действует сеть, нанятая российским военным преступником

Ветераны российско-украинской войны подозревают, что в Киеве может действовать сеть, нанятая российским военным преступником. Речь идет об экс-депутате государственной думы РФ Магомеде Гаджиеве, который является автором закона об аннексии Крыма.

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В Украине он получил в два уголовных дела – за посягательство на территориальную целостность и финансирование терроризма, но до суда дело так и не дошло, что привело к возникновению термина "Казус Гаджиева". На резонансное дело обратил внимание глава ветеранской организации Тодор Пановский в своем Facebook.

Уже год Печерский районный суд города Киев не может провести ни одного полноценного заседания по данному делу. Ветераны войны утверждают, что в столице может работать преступная группа, в составе юристов, работников правоохранительных органов и должностных лиц, помогающих российским военным преступникам избежать ответственности перед украинским правосудием.

В связи с этим делегация ветеранов войны обратилась в СБУ с просьбой разобраться в данном вопросе. Обращение содержит просьбу провести проверку адвоката Олега Олешко, действий руководителей Совета адвокатов Киевской области и Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

По словам главы ветеранской организации Тодора Пановского, действия руководства этих органов могут свидетельствовать о внутреннем содействии подрывной деятельности против правосудия в Украине. Кроме того, ветераны российско-украинской войны обратились с ходатайством к председателю Печерского суда Киева, у которого просят обеспечить проведение судебного заседания 24 июня в большом зале судебных заседаний из-за большого интереса к процессу среди ветеранов и действующих военнослужащих.

Политолог и военнослужащий Александр Антонюк написал в Facebook, что также возмущен тем фактом, что в самом суде дело Гаджиева стоит без движения уже почти год. При этом он напомнил, что осенью 2024 года в интернете появились записи разговоров Гаджиева, на которых тот утверждал, что в украинских судах ему абсолютно ничего не угрожает. Поэтому он призвал украинцев внимательно следить за судебными процессами над известными российскими политиками, развязавшими и финансировавшими войну в Украине.