Изъято «товара» на 70 млн: в Украине провели масштабный рейд против наркобизнеса, по делу – сотни фигурантов. Фото и видео

В Украине правоохранительные органы провели масштабный второй этап антинаркотической спецоперации "РУБИКОН", в ходе которой были разоблачены более 400 человек, причастных к наркобизнесу. Общая стоимость изъятых наркотических и психотропных веществ оценивается почти в 70 миллионов гривен.

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Операция охватила несколько регионов страны и включала ликвидацию лабораторий и каналов сбыта. Об этом сообщила Национальная полиция Украины, а также заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов.

Второй этап спецоперации был проведен под координацией Департамента по борьбе с наркопреступностью и Главного следственного управления Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и областных прокуратур. К мероприятиям были привлечены более тысячи правоохранителей –, следователей, оперативников, сотрудников региональных подразделений полиции, а также сотрудников Военной службы правопорядка и ГСЧС.

Правоохранители документировали деятельность участников наркосистемы, которые занимались не только производством, но и администрированием онлайн-каналов сбыта, логистикой, финансовыми операциями и другими элементами теневого рынка.

Для этого использовались оперативные меры, аналитика, OSINT-инструменты и блокчейн-разведка, что позволило отследить финансовые потоки, криптовалютные транзакции и связи между фигурантами.

В ходе операции изъяли наркотики и прекурсоры на сумму почти 70 миллионов гривен по ценам "черного" рынка.

Среди задокументированных эпизодов:

на Буковине ликвидировали лабораторию по изготовлению a-PVP и перекрыли канал поставки психотропных веществ в различные регионы; изъято товаров почти на 44 млн грн, задержаны два человека;

в Киеве раскрыли лабораторию по производству амфетамина, организатор задержан;

в Полтавской области задержали двух организаторов оборота прекурсоров, изъято около 14 кг вещества, из которого можно было изготовить аналогичное количество амфетамина.

В целом в результате второго этапа спецоперации:

установлены более 400 лиц, причастных к наркопреступлениям, 146 из них уже получили подозрения;

ликвидированы четыре нарколаборатории (одна по производству a-PVP и три по – у амфетамина);

изъято почти 90 кг наркотических веществ, в частности a-PVP, каннабис, амфетамин, мефедрон, а также более 570 литров прекурсоров;

прекращена деятельность каналов онлайн-сбыта наркотиков.

Небитов назвал операцию ударом по цифровой наркоинфраструктуре, которая всё больше переходит в онлайн-среду.

"Новый удар по цифровой наркоторговле… Раскрыто 400 человек, из них 146 – ы уже по подозрению. Ликвидировано 4 нарколаборатории… Изъято наркопродукции на 70 млн гривен", — – отметил он.

По его словам, современные наркогруппировки активно используют онлайн-платформы, зашифрованные мессенджеры и криптовалюту для конспирации, поэтому акцент в работе правоохранителей сместился с уличных дилеров на ликвидацию всей инфраструктуры.

"Основная борьба ведется уже не на улицах, а в киберпространстве. OSINT и блокчейн-разведка – — неотъемлемая часть работы полицейских, противостоящих наркобизнесу", — – подчеркнул Небитов.

Он также подчеркнул, что операция "РУБИКОН-2" фактически затронула целую сеть, включавшую сотни участников – от производителей до логистов и администраторов каналов сбыта.

"Это ещё не победа. Но Рубикон уже перешёден. По законам экономики спрос всегда порождает предложение. И борьба с наркопреступностью будет эффективной только тогда, когда будет уменьшаться количество наркопотребителей. Будем честными: воспитание здоровой нации – — это задача каждого гражданина и всего общества. И она начинается в семье", — – — резюмировал Небитов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правоохранители Киева ликвидировали межрегиональный канал сбыта кокаина –, изъято "товара" на сумму почти 8 миллионов гривен. Организатором "бизнеса" был участник криворожской наркобанды "Двадцативские".

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