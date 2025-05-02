'Зарабатывали' на сбыте метадона более 1 млн грн ежемесячно: в Черкасской области полицейские задержали 17 участников наркоорганизации. Фото

В Черкасской области полицейские задержали 17 участников наркоорганизации. Злоумышленники ежемесячно зарабатывали более миллиона гривен на торговле метадоном.

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На данный фигуранты задержаны, им грозят длительные сроки лишения свободы с конфискацией имущества. Подробности раскрыли в Национальной полиции Украины.

"Оперативники Управления стратегических расследований в Черкасской области, ДСР Нацполиции совместно со следователями следственного отдела Уманского райуправления и следственного управления областной полиции более полугода собирали доказательства причастности участников преступной группы к "схеме" распространения метадона. К ее организации причастна группа лиц, которая действовала по четко отлаженному механизму", – говорится в сообщении.

Преступную организацию создала 33-летняя жительница региона. К своему "бизнесу" женщина привлекла еще 16 сообщников, действия которых постоянно лично контролировала. Каждый фигурант играл отдельную роль в преступном процессе: от администрирования телеграмм-каналов и приема "клиентских" заказов до поставки метадона и осуществления закладок.

Злоумышленники сбывали наркотики в нескольких регионах Украины, в частности в Черкасской, Киевской и Одесской областях.

"Лидер группировки вместе с 33-летним соорганизатором заказывали наркотики большими партиями — каждый заказ мог достигать 3 кг. Полученный метадон фигуранты хранили по местам жительства, где фасовали его на так называемые "мастер-клады". Делки на собственном автомобиле транспортировали метадон к заранее оговоренным локациям в Черкассах и Одессе", – рассказали в Нацполиции.

Заказы наркоторговцы получали через ряд созданных Telegram-каналов, которые администрировали сами же. Номера банковских карт для оплаты заказа и координаты "закладок" "клиентам" присылали также в мессенджере.

По предварительным подсчетам, ежемесячный доход участников наркобизнеса достигал миллиона гривен.

"Около 5 000 долларов тратилось на закупку наркотиков, выплату "зарплат" работникам, а также содержание и заправку автомобилей. Остальную "прибыль" делки выводили на криптокошельки— один из участников преступной группы подыскивал подставных лиц, на чьи данные открывал счета. В конце каждого месяца глава наркогруппировки распределяла накопившиеся деньги между всеми соучастниками", – описали схему распределения "прибылей" в Нацполиции.

30 апреля при силовой поддержке спецподразделения ДСР Нацполиции правоохранители задержали 17 участников преступной организации. В этот же день силовики провели 24 обыска на территории Черкасской, Киевской, Одесской и Николаевской областей по местам жительства и в автомобилях группы наркосбытчиков.

"По результатам проведенных мероприятий изъяли деньги в разной валюте на общую сумму почти 3 млн грн, свертки с наркотиками и психотропами, мобильные телефоны, банковские карточки и черновые записи", – говорится в сообщении.

На основании собранных улик организаторке и 16 ее сообщникам сообщили о подозрениях. Их действия в зависимости от ролей и участия в преступной деятельности квалифицированы по:

ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней),

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 и 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов),

ч. 4 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств),

ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 306 (Использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Изъятые во время проведения обысков запрещенные вещества направлены в Черкасский НИЭКЦ МВД для проведения экспертиз. В настоящее время устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к противоправной деятельности преступной наркоорганизации. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения

Максимальное наказание, которое может угрожать "наркобизнесменам" — до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве разоблачили банду наркодилеров с оборотом в миллионы гривен. Они снабжали наркотиками все регионы Украины.

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