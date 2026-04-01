Искал легкий заработок: украинец, который пытался взорвать херсонское ТЦК, получил приговор суда

Суд огласил приговор жителю Черкасс, который год назад по указанию российских спецслужб пытался взорвать здание ТЦК в Херсоне. Он приговорен к 15 годам заключения с конфискацией всего имущества.

Попытка совершить теракт в Херсоне – не единственный такой поступок осужденного. Ранее его россияне "тестировали" на поджогах релейных шкафов, рассказали в СБУ.

Задержание в Херсоне

Напомним, что СБУ задержала злоумышленника в марте 2025 года в Херсоне. Его взяли, как говорится, "на горячем", когда фигурант пытался оставить сумку с самодельной бомбой на входе в областной ТЦК.

Причем жителю Черкасс еще повезло быть задержанным – таким образом он остался жить. На самом деле "российские спецслужбисты планировали дистанционно взорвать бомбу вместе со своим агентом", утверждают в СБУ.

Что предшествовало

По данным следствия, указанный безработный житель Черкасс попал в поле зрения врага в Telegram-каналах во время "поиска легких заработков". После вербовки его "протестировали" на поджогах релейных шкафов местного филиала "Укрзализныци".

"Впоследствии его отправили в Херсон для подготовки теракта. По прибытии злоумышленник получил от ФСБ геолокацию тайника, из которого забрал самодельное взрывное устройство. Также предатель установил на свой смартфон специальную программу, с помощью которой российская спецслужба отслеживала каждый его шаг", – рассказали в СБУ и уточнили, что именно таким образом "оккупанты планировали взорвать агента со взрывчаткой возле ТЦК".

Что теперь

Во время обыска у задержанного изъяли самодельную бомбу и телефон с доказательствами его контактов с куратором от ФСБ.

Суд признал предателя виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. А именно – российский агент виновен в государственной измене, совершенной в условиях военного положения; и в диверсии, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Он приговорен к 15 годам заключения с конфискацией всего имущества.

