В Одессе мужчина ножом ранил военнослужащего ТЦК: тот применил травматическое оружие

В понедельник, 30 марта, в Пересыпском районе Одессы мужчина напал с ножом на военнослужащего территориального центра комплектования. Это произошло во время проведения мобилизационных мероприятий группой оповещения.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области. Там отметили, что о происшествии правоохранителям стало известно из мониторинга соцсетей.

Сотрудники ТЦК и СП обнаружили мужчину, который нарушил правила воинского учета. Когда его пытались доставить в территориальный центр комплектования, гражданин ранил военнослужащего ножом.

В это время прохожие начали препятствовать действиям группы оповещения. В частности, они перекрыли выезд с придомовой территории. В ответ на это военнослужащий ТЦК применил травматическое оружие в сторону одного из прохожих.

Оба пострадавших госпитализированы в больницу с травмами.

"Детали уточняются. Информация будет обновлена", – отметили в полиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!