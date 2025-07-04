Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который корректировал российские массированные атаки ракетами и дронами по Киеву. Предателем оказался 17-летний выпускник одной из столичных школ, он за деньги выполнял заказ оккупантов.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

По материалам дела, 17-летнего киевлянина оккупанты завербовали на Telegram-каналах по поиску "легких денег".

Главной задачей агента было проведение доразведки. Ему российский куратор предоставлял координаты потенциальных целей и предатель должен был зафиксировать на фото их внешнее техническое состояние.

Враг в основном интересовался энергообъектами, штабами Сил обороны и объектами системы ПВО, которая защищает воздушное пространство Киевщины.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем" – он выполнял очередное задание неподалеку от одного из военных управлений ВСУ.

"На месте происшествия у фигуранта изъят телефон, на который он фотографировал определенные российским куратором объекты", – говорится в сообщении СБУ.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее военная контрразведка СБУ задержала несовершеннолетнего агента ФСБ России, который наводил российские ракеты по Силам обороны в Днепре и на Полтавщине. 16-летний парень искал легких денег в Telegram, но теперь ему светит пожизненное лишение свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!