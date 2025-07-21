Грозит пожизненное: в Украине будут судить экс-работницу Волчанского горсовета, которая работала на оккупантов. Фото

Экс-сотруднице Волчанского городского совета, которая работала на агрессора, грозит пожизненное заключение. Она добровольно перешла на сторону врага, сотрудничала с оккупантами и проводила пророссийскую агитацию.

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Об этом сообщил проект "Хочу к своим". Отмечается, что 35-летнюю экс-посадовицу обвиняют в государственной измене и коллаборационной деятельности.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в отношении 35-летней жительницы области по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), и коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Как установило следствие, предательница в прошлом занимала должность главного специалиста Волчанского городского совета. В мае 2022 года во время временной оккупации государством-агрессором Россией части Харьковской области она добровольно перешла на сторону врага. Коллаборантка согласилась на должность "заместителя начальника территориального управления Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области".

Предательница координировала деятельность этого оккупационного псевдооргана, собирала персональные данные местных жителей, сотрудничала с оккупационными войсками, а также проводила пророссийскую агитацию.

За верную службу врагу она ежемесячно получала 70 тысяч рублей.

Сейчас коллаборационистка объявлена в розыск. Спецслужбы проводят мероприятия для установления ее местонахождения и привлечения к ответственности.

Обвинительный акт передан в Чугуевский городской суд Харьковской области. Максимальная санкция по инкриминируемым экс-посадовице статьям – пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, жительница Херсонщины добровольно заняла "руководящую должность" в псевдоадминистрации, созданной российскими оккупантами. За совершенное женщине грозит от пяти до десяти лет с лишения свободы.

Еще одну женщину в Херсонской области подозревают в сотрудничестве с российскими оккупантами. Предательница вступила в прокремлевскую партию "Единая Россия", участвовала в псевдовыборах и помогала формировать структуры власти на временно захваченной территории.

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