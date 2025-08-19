УкраїнськаУКР
Главу Центральной МСЭК и его сообщников поймали на схеме фиктивных инвалидностей: все детали и фото

Лилия Рагуцкая
Расследование
Должностных лиц Центральной МСЭК разоблачили на организации масштабной схемы по помощи уклонистам избежать мобилизации. Схема действовала до последнего дня существования комиссии и предусматривала незаконное предоставление ее организаторами фейковой инвалидности мужчинам призывного возраста.

Задержаны восемь причастных к незаконной деятельности должностных лиц, суд должен избрать им меры пресечения. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Что известно

Сейчас в Украине структура МСЭК ликвидирована: эти комиссии прекратили свое существование в январе этого года. Однако, как обнаружили полицейские, некоторые представители ликвидированной структуры решили напоследок неплохо подзаработать, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь.

Так, как установило следствие, должностные лица Центральной МСЭК, привлекая в сообщники одного из семейных врачей, организовали масштабную схему незаконного предоставления групп инвалидности мужчинам призывного возраста.

"Чиновники принимали решение об инвалидности буквально "на прощание", зарабатывая на этом до последнего дня существования комиссии. Для этого использовались поддельные направления и справки, которые позволяли принимать решения без фактического медицинского осмотра", – указано в сообщении.

Впрочем, на чем-то злоумышленники таки прокололись, благодаря чему следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины разоблачили всю иерархию этой схемы, а именно: председателя Центральной МСЭК, его заместителя, четырех членов комиссии, семейного врача и врача-стажера одной из киевских больниц.

"Полицейские доказали связь семейного врача с руководством МСЭК и тот факт, что именно глава ведомства организовал противоправную деятельность и даже в январе 2025 года, в последние дни перед ликвидацией МСЭК, схема продолжала работать. Семейный врач вносил заведомо ложные сведения в документы, а руководство МСЭК их легализировало. Таким образом оформляли пенсии и освобождение от военной службы", – рассказали в Нацполиции.

В августе этого года правоохранители провели более десяти одновременных обысков по месту жительства фигурантов: изъяты документы, печати, электронные носители и другие доказательства преступной деятельности.

Следователи полиции объявили восемь подозрений председателю Центральной МСЭК, его заместителю, четырем членам комиссии, семейному врачу и врачу-стажеру. Всем им инкриминируется злоупотребление служебным положением, совершенное организованной группой, с целью получения неправомерной выгоды как для себя, так и для третьих лиц (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины) и служебный подлог (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании всем подозреваемым меры пресечения.

Процессуальное руководство в производстве осуществляет Офис генерального прокурора.

