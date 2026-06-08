Главный инструмент вражеских спецслужб: Небытов рассказал, через какой мессенджер Россия массово вербует агентов

В Украине фиксируют рост количества террористических актов и диверсий, которые, по данным правоохранителей, координируются российскими спецслужбами. Значительная часть таких преступлений готовится дистанционно через мессенджеры, в частности Telegram.

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В Нацполиции заявляют, что платформа стала ключевым инструментом вербовки исполнителей. Об этом в интервью украинским медиа рассказал заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов.

Теракты в Украине

По словам Небытова, в 2026 году в Украине уже зафиксировано 22 террористических акта, из которых 18 – раскрыто. В рамках расследований задержаны 24 человека, среди них шестеро несовершеннолетних в возрасте 16–17 лет.

Правоохранители отмечают, что основными целями атак являются силовые структуры. В пяти случаях речь шла о посягательстве на сотрудников полиции, в шести – на военнослужащих. Еще в шести эпизодах преступления удалось остановить на этапе подготовки.

Как готовятся преступления

В 18 случаях фигурирует использование или подготовка самодельных взрывных устройств, еще в четырех — применение боеприпасов.

Небытов подчеркнул, что изготовление таких устройств часто происходит из доступных в быту материалов, а отдельные компоненты закупаются отдельно. По его словам, исполнителей вербуют преимущественно через социальные сети, используя их уязвимое социальное положение.

Кто становится исполнителями терактов

По оценке полиции, исполнители имеют подобный социально-психологический портрет. Чаще всего это люди, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах: потеряли жилье, работу или родных, были вынуждены переехать.

Отдельную группу составляют лица с наркотической зависимостью, которых, по словам Небитова, вербовать проще всего.

Правоохранители также отмечают, что российские кураторы полностью контролируют процесс: дают инструкции, финансируют закупку компонентов и отслеживают выполнение задач в режиме реального времени. В некоторых случаях, по данным полиции, взрывчатку дистанционно активировали вместе с исполнителем.

Сумма вознаграждения за преступления колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Сначала исполнителям дают мелкие задачи – перевозки пакетов или поджоги, а затем привлекают к изготовлению и закладке взрывчатки. В то же время, как отметил Небытов, обещанные деньги часто не выплачиваются.

Telegram как ключевой инструмент вербовки

По словам заместителя главы Нацполиции, 82% раскрытых терактов в Украине были координированы через Telegram.

"Сегодня мы видим, что Telegram используется для торговли оружием, наркотиками, российских информационных атак, распространения детского порно и т.д.", – отметил Небытов.

Он напомнил, что в Украине уже действует решение СНБО об ограничении использования Telegram в государственных структурах, армии и учебных заведениях.

Нужно ли блокировать Telegram

Небытов считает, что полная блокировка мессенджера не решит проблему системно.

"Полная блокировка этой платформы может дать лишь временный эффект – оно позволит выиграть определенное время, однако не решит проблему системно, ведь вражеские спецслужбы быстро адаптируются к новым условиям", – сказал он.

Зато в Нацполиции предлагают усиливать деанонимизацию пользователей и правовое регулирование деятельности платформ.

"Если сервис отказывается работать в правовом поле нашего государства, тогда надо принимать более радикальные меры для защиты прав и свобод людей и решать вопрос ответственности менеджмента Telegram за содействие преступной деятельности", – добавил Небытов.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов напомнил, что он еще в 2024 году предлагал урегулировать работу Telegram. Он подчеркнул, что необходимо принять какое-то решение по мессенджеру по крайней мере на время войны.

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