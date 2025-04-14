Эксведущий подсанкционных телеканалов Медведчука и Мураева Назаров вышел из СИЗО: как ему это удалось

Бывший ведущий подсанкционных телеканалов "Наш" и NewsOne Макс Назаров, подозреваемый в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины, вышел из СИЗО после уплаты залога в размере 8,5 млн грн. Изначально размер залога был установлен в размере 12 млн грн.

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Об этом OBOZ.UA сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Ирина Винокурова. По ее словам, Назаров внес залог еще 20 марта.

Это произошло на следующий день после того, как суд уменьшил ее размер.

"Подозреваемый внес залог 20 марта после того, как на заседании суда 19 марта его уменьшили до 8,5 млн грн", – сказала Винокурова.

Напомним, 18 января 2025 года Служба безопасности Украины сообщила, что собрала доказательную базу по антиукраинской деятельности Макса Назарова (настоящее имя – Назар Диордица), работавшего на подсанкционные телеканалы "Наш" и NewsOne пророссийских политиков Виктора Медведчука и Евгения Мураева.

Ему объявили подозрение в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорифификации ее участников.

Соломенский районный суд Киева 21 января избрал эксведующему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внести залог в размере 12 млн грн. Сам Назаров в суде заявил, что "ни разу не изменял Украине".

Он утверждал, что во время полномасштабного вторжения РФ работал во благо Украины и что как ведущий не должен отвечать за слова гостей в эфире.

19 апреля суд уменьшил размер залога Назарову до 8,5 млн грн и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ завершила досудебное расследование и направила в суд дело экс-нардепа Евгения Мураева. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. В начале полномасштабного вторжения Мураев предложил Украине "капитулировать". По данным СМИ, сейчас он находится за границей.

В начале 2025 года Мураев дал интервью росСМИ, где распространял кремлевскую пропаганду, назвав войну "плохими отношениями между странами", а украинцев и россиян – "не чужим народом".

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