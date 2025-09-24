Экс-заместитель генпрокурора Вербицкий, который находится под следствием НАБУ, возмутил украинцев бандитской вечеринкой в стиле 90-х

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий, уволенный со скандалом с должности летом прошлого года, появился на вечеринке в Одессе в неожиданном образе. Он надел спортивный костюм и массивную цепь на шею, чем напомнил "бандитскую моду" 90-х годов. Фото с вечеринки в стиле "бандитских 90-х" опубликовала его избранница Кристина Ильницкая на своей странице в Facebook, сообщает ТаблоID .

В мае 2024 года журналисты "Схем" опубликовали расследование об имуществе и незаконном обогащении Дмитрия Вербицкого, который в то время жил в доме в элитном коттеджном городке "Конык" в Киеве, который его племянник купил по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 миллиона гривен – что в 6 раз меньше его рыночной стоимости.Позже другие журналисты также провели несколько расследований относительно имущества и состояния избранницы Вербицкого Кристины Ильницкой и семьи Вербицкого, в частности бывшей жены.

В июле 2024 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки приобретения необоснованных активов у бывшего заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого на почти 29 миллионов гривен.

Этот вывод Нацагентство передало в НАБУ, детективы которого расследуют уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения Вербицкого.

Однако, как напоминают журналисты, даже через год НАБУ до сих пор не вручило подозрение, не передало дело в суд и, фактически, позволяет фигуранту громкого расследования оставаться безнаказанным и устраивать вечеринки в стиле "бандитских 90-х".

Под публикацией ТаблоID, в других СМИ и в соцсетях, украинцы отметили, что это демонстративное пренебрежение к обществу и к самой идее правосудия, в частности во время войны. Вербицкий, который должен был бы символизировать борьбу с коррупцией и преступностью, теперь символизирует безнаказанность и цинизм. Вместо того, чтобы объяснять происхождение своего состояния в суде, он воспроизводит образы криминальных авторитетов эпохи рэкета и хаоса.