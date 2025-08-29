Добровольно пошла на сотрудничество: в Донецкой области задержали информаторку врага, которая передавала данные для ударов по ВСУ

В Донецкой области правоохранители задержали 66-летнюю жительницу региона, которая добровольно согласилась сотрудничать с российскими военными. В частности, она передавала врагу данные для корректировки ударов по украинским позициям.

Видео дня

Женщине сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщает проект "Хочу к своим".

Детали дела

Следствие установило, что в феврале 2025 года с пенсионеркой через Telegram связался бывший знакомый ее погибшего сына, военнослужащий ВС РФ. Он привлек ее к сбору данных о прифронтовых территориях, а женщина добровольно передавала врагу информацию, которую получала во время собственных наблюдений и разговоров с местными жителями.

Подозреваемая присылала координаты дислокации подразделений Сил обороны и Национальной полиции, отчитывалась о перемещении техники и других объектах гражданской инфраструктуры в населенном пункте.

По ходатайству прокуроров суд избрал фигурантке меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

