Директор Подольского офиса 'Лесов Украины' задекларировал более 9,5 млн грн зарплаты: что известно о его доходах

Директор филиала Подольского лесного офиса "Лесов Украины" Василий Гончар задекларировал более 9,5 миллионов гривен зарплаты за 2025 год. Сумма указана до вычета налогов.

Об этом говорится в декларации Василия Гончара на сайте Единого государственного реестра электронных деклараций. Задекларированная зарплата Василия Гончара выросла более чем вдвое по сравнению с 2023 годом.

Как следует из деклараций директора Подольского офиса "Лесов Украины", в 2023 году его зарплата составляла более 3,9 миллиона грн, в 2024 году его заработок увеличился до более 6 миллионов гривен, а в 2025 году – превысил 9,5 миллиона.

Что еще задекларировал Василий Гончар за 2025 год

Доходы

Кроме зарплаты, в декларации за 2025 год Василий Гончар указал ряд других источников доходов. В частности, он получил более 611 тысяч гривен от продажи электроэнергии. Его жена Мирослава Гончар также задекларировала доход от продажи электроэнергии на более 310 тысяч гривен

Кроме зарплаты, Гончар получил около 3 тысяч гривен вознаграждения от первичной профсоюзной организации предприятия "Леса Украины". Также он задекларировал почти 62 тысячи гривен страховых выплат от компании MetLife и около 12 тысяч гривен дохода от сдачи имущества в аренду.

В декларации также указано, что жена чиновника, которая занимается предпринимательской деятельностью, за год заработала примерно 3,5 миллиона гривен.

Денежные активы

Среди денежных активов Василий Гончар задекларировал совместные с женой наличные сбережения в размере 100 тысяч долларов, а также отдельно 300 тысяч гривен наличных.

На банковском счете в ПриватБанк он хранит более 2,2 миллиона гривен. Его жена имеет более 431 тысячи гривен на счету в Ощадбанк, а также 2,5 миллиона гривен наличными.

Недвижимость

В декларации за 2025 год Гончар отметил право пользования квартирой в Черновцах площадью 66 квадратных метров, владелицей которой является Любовь Гончар.

Кроме того, в 2024 году его жена приобрела три земельных участка в селе Алексеевка Днестровского района общей площадью почти 60 тысяч квадратных метров. Их стоимость на момент покупки составляла более 310 тысяч гривен.

Также в собственности жены находится квартира площадью 46 квадратных метров, которая сейчас является объектом незавершенного строительства.

В общем Василий Гончар задекларировал 13 земельных участков в селе Алексеевка, которые приобретал в разные годы, а также два жилых дома, приобретенные в 2022 году.

Как сообщал OBOZ.UA:

Суд отправил под стражу руководителя "Лесов Украины" Юрия Болоховца. Его подозревают в незаконном обогащении на более 7,9 млн грн. По версии следствия, Болоховец, которого активисты неоднократно обвиняли в коррупции, всего за год обзавелся элитной квартирой в Киеве, земельными участками и накопил крупные суммы на банковских счетах.

Ранее экс-директор филиала "Леса Украины" тоже погорел на незаконном обогащении. У него дома нашли наличность на сотни тысяч долларов.

