Десять лет тюрьмы и конфискация имущества: житель Херсонщины пошел на сотрудничество с оккупантами и поплатился

Житель временно оккупированного города Геническ Херсонской области заочно получил 10 лет тюрьмы и конфискацию имущества за сотрудничество с государством-агрессором Россией. В марте 2023 года обвиняемый добровольно присоединился к российской т.н. администрации.

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Сначала он занял должность "первого заместителя председателя Генической ВГА", а впоследствии – "заместителя председателя правительства Херсонской области" по вопросам сельского хозяйства и рыболовства. О преступлении украинца сообщил портал "Хочу к своим".

Украинские правоохранители провели расследование, собрали необходимые доказательства, и суд признал жителя Херсонщины виновным в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Доказано, что мужчина сознательно пошел на сотрудничество с захватчиками. На своей "должности" он реализовывал политику государства-агрессора в аграрной отрасли: организовывал контроль за земельными ресурсами, внедрял российские правила экспорта сельхозпродукции, координировал перерегистрацию предприятий на стандарты РФ. Также – обеспечивал выполнение распоряжения оккупационного "губернатора" и "главы правительства", которые касались распределения тарифных квот, управления имуществом и тому подобное.

Обвиняемый представлял оккупационную "администрацию" на профильных мероприятиях в России, фактически интегрируя экономику ВОТ региона в аграрные процессы государства-агрессора.

Кроме 10-летнего лишения свободы с конфискацией имущества, он также лишен права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и заниматься деятельностью, связанной с предоставлением публичных услуг, сроком на 15 лет.

Как писал OBOZ.UA, ранее украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении российским генералам, командовавшим обстрелами правобережья Херсонской области. СБУ собрала доказательную базу сразу на пятерых преступников, причастных к массированным атакам.

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