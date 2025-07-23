СБУ сообщила о подозрении российским генералам, командовавшим обстрелами правобережья Херсонщины. Фото

Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении российским генералам, командовавшим обстрелами правобережья Херсонской области. Служба безопасности собрала доказательную базу сразу на пятерых преступников, причастных к массированным обстрелам.

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Жертвами этих террористов стали 113 человек, еще сотни людей получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Что известно об обстрелах

Как установило расследование, в течение января-октября 2023 года российские генералы командовали артиллерийскими ударами по гражданским зданиям правобережья Херсонской области. По данным следствия, россияне осуществляли прицельный огонь по жилой застройке, школам, больницам и критической инфраструктуре.

Для ведения обстрелов враг использовал реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки и буксированные гаубицы большого калибра.

Кто терроризировал мирных жителей

По материалам дела, речь идет о четверых генералах и одном полковнике российской оккупационной армии. Все они непосредственно причастны к убийствам и ранениям мирных жителей на территории Херсонской области.

– экс-командующий группировкой войск "Днепр" вооруженных сил РФ генерал-полковник Олег Макаревич (находился в должности до осени 2023 года);

– начальник штаба-первого заместителя командующего группировкой войск "Днепр" из РФ генерал-майор Владимир Емельянович;

– командующий 22-го армейского корпуса береговых войск черноморского флота РФ генерал-лейтенант Аркадияй Марзоев;

– начальник штаба-первого заместителя командующего 22-го армейского корпуса береговых войск черноморского флота РФ генерал-майор Виктор Бедрик;

– начальник ракетных войск и артиллерии 22-го армейского корпуса береговых войск черноморского флота РФ полковник Николай Горайчук.

Последствия российского террора

В результате вражеских атак погибли по меньшей мере 113 местных жителей, среди них – трое детей. Еще более 280 человек, вместе с несовершеннолетними, получили ранения разной степени тяжести.

Установлено, что огневые удары россияне осуществляли с временно оккупированных территорий левобережья Херсонщины.

На основании собранной доказательной базы следователи Службы безопасности заочно сообщили пяти фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Каждый из военных преступников России будет найден и наказан. Расследование проводили сотрудники СБУ в Херсонской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Что предшествовало

Президент Владимир Зеленский заявил, что необходимо ускорение запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Глава государства признал, что для этого нужна соответствующая работа с государствами, уважающими международное право.

Также недавно Зеленский подписал документы для ратификации соглашения о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины. После того как Верховная Рада соглашение одобрила, начинается процесс реального создания "трибунала против Путина".

Напомним, накануне россияне атаковали дронами Сумы. В результате атаки погибла женщина, в городе и области перебои в подаче электроэнергии.

Также оккупанты ударили ударными БпЛА по Одессе: зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

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