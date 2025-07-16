Держал в заложниках на Черниговщине 369 гражданских: российский командир получил судебный приговор в Украине. Фото

В Украине осудили российского террориста, который во время оккупации Черниговщины удерживал как "живой щит" гражданских украинцев, среди которых были дети, в подвале школы. По материалам СБУ заочный приговор получил российский командир Семен Соловов за совершение военных преступлений на украинской земле.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ и Офиса генпрокурора. Отмечается, что оккупант приговорен к 12 годам тюремного заключения.

К такому сроку заочно приговорили 37-летнего капитана Семена Соловова (позывной "Клен") – командира сводного отряда 228-го мотострелкового полка вооруженных сил РФ (в/ч 22316).

В марте 2022 года его подразделение участвовало в захвате поселка Ягодное. Ворвавшись в украинский населенный пункт, Соловов отдал приказ подчиненным согнать жителей в подвал поселковой школы, где оккупанты обустроили штаб.

Российские террористы почти месяц держали в заложниках 369 местных жителей, среди которых было 69 несовершеннолетних.

Как установило расследование, людей закрыли в подвальном помещении площадью 197 м² без света, вентиляции, достаточного количества воды и пищи.

Оккупанты использовали пленных как "живой щит" для своего командного пункта. Из-за нечеловеческих условий и невозможности вовремя получить медицинскую помощь в застенках умерло 10 пожилых людей.

Оккупанты запрещали выносить умерших из подвала, и они долгое время оставались в помещении вместе с живыми людьми.

Также Соловов неоднократно угрожал потерпевшим взорвать их всех.

"Российский командир лично совершал незаконные действия в отношении пострадавших. Он насильно загонял людей в подвал школы и угрожал им убийством", – отметили в Офисе генпрокурора.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал Соловова виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении четырем военнослужащим ВС РФ по факту совершения военных преступлений в Буче Киевской области. Еще четыре обвинительных акта в отношении оккупантов направили в суд.

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