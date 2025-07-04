'Дельцы' брали по 13 тыс. евро с каждого: пограничники разоблачили масштабную схему незаконной переправки нарушителей через границу. Фото

Украинские пограничники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили очередную масштабную схему переправки уклонистов за границу. За свои "услуги" с "клиентов" злоумышленники брали по 13 тыс. долларов.

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Участникам организованной преступной группировки сообщили о подозрении. Подробности раскрыли в ГПСУ.

"Оперативники ГПСУ совместно с СБУ пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая длительное время действовала в нескольких регионах страны. Организатор привлек сообщников, каждый из которых выполнял свою роль: одни подыскивали клиентов, другие перевозили их в приграничные районы и передавали проводникам, которые сопровождали их до границы или предоставляли маршруты движения в обход пунктов пропуска", – указано в сообщении.

В ГПСУ добавили, что дельцы смогли организовать незаконный выезд за границу для по меньшей мере нескольких десятков мужчин, с каждого из которых они брали по 13 тысяч долларов.

Сейчас фигурантам уже сообщено о подозрении.

Напомним, ранее стало известно, что пограничники сорвали еще одну схему незаконного пересечения границы Украины. Ее организаторы вывозили мужчин за границу в фурах. "VIP-места" продавали за 10 500 долларов.

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