Дело Миндича: Чернышову вручили ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура вручили бывшему вице-премьер-министру Украины ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Речь идет об Алексее Чернышове, фигуранте дела Тимура Миндича о коррупции в энергетике.

Видео дня

В САП сообщили, что, по данным следствия, экс-чиновник был среди посетителей "прачечной" – места, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. Этот объект находился под контролем руководителя преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП накануне.

"Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными. Квалификация: ст. 368-5 УК Украины", – сказано в сообщении.

В САП напомнили, что экс-чиновник уже подозревается ими и НАБУ в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Что предшествовало

Фигуранты дела о масштабной коррупционной схеме в "Энергоатоме", по данным следствия, передали 1,2 млн долларов и еще 100 тыс. евро бывшему вице-премьер-министру Украины, которого во внутреннем общении называли "Че Гевара". Ему было объявлено о подозрении. На момент реализации схемы эту должность занимал Алексей Чернышов, который уже имеет подозрения от НАБУ в рамках других расследований.

Деньги предоставлялись за некие "услуги", которые могут быть связаны со строительством коттеджного городка в селе Козин. Об участии бывшего топ-чиновника в схеме стало известно из новой части расследования с аудиозаписями, опубликованного НАБУ, о подозрении экс-вице-премьеру впоследствии также сообщили НАБУ и САП. На Чернышова также указывает опубликованное НАБУ фото, хотя имя "Че Гевары" и не называют официально.

В части записей, опубликованных НАБУ и САП, совладелец студии "Квартал 95", бизнесмен Тимур Миндич обсуждал консервацию определенного строительства, в которое ежемесячно вливали по сотни тысяч долларов. По данным расследователей, речь идет о роскошном коттеджном городке в Козине под Киевом, на возведении которого экс-министр единства Алексей Чернышов получал сотни тысяч наличными от "энергетического бэк-офиса" того же Миндича, говорится в материале BIHUS Info.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Украины Юлия Свириденко на фоне дела о топ-коррупции в энергетике, в частности НАЭК "Энергоатом", анонсировала аудит всех государственных компаний в Украине. Особое внимание собираются уделить государственным закупкам, вероятно, потому, что именно на откатах с тендеров и наживались члены группировки из "пленок Миндича".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!