Дело экс-главы Верховного суда Князева: в сейфе адвоката Горецкого нашли конверты с деньгами, предназначенные якобы судьям – медиа

Высший антикоррупционный суд 18 февраля продолжил исследование доказательств в деле по обвинению бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Суд просмотрел видео с обысков автомобиля адвоката Олега Горецкого и его офиса, во время которых детективы изъяли деньги из сейфа. Сторона обвинения считает эти средства неправомерной выгодой для судей.

О ходе заседания сообщила корреспондентка Медиапроекта Watchers Анастасия Первеева в своей статье. Она описала, как стороны обсуждали допустимость доказательств и просматривали видеофрагменты обысков. В материале приведены позиции обвинения и защиты, а также цитаты участников процесса.

Сейф и конверты с надписями

Суд начал исследовать протоколы обысков офиса и автомобиля Горецкого еще на предыдущем заседании. Адвокат Князева Иван Староста заявил ходатайство о признании ряда протоколов недопустимыми доказательствами. Речь шла, в частности, об обысках в офисе и автомобиле адвоката. Рассмотрение ходатайства отложили до 18 февраля.

В начале заседания Князев попросил посмотреть видео обысков. На одном из фрагментов детективы вместе с гражданской женой Горецкого Надеждой Бессараб находились в паркинге во время осмотра автомобиля. В этот момент прозвучала воздушная тревога, и следователи предложили отложить обыск.

Следующий фрагмент касался офиса адвоката. Детективы открывали сейф с деньгами, а рядом стояла Бесараб и комментировала действия правоохранителей. Она заявила, что все деньги и документы принадлежат ей и что средства она получила от предпринимательской деятельности. При этом сумму денег в сейфе женщина назвать не смогла, объяснив, что ее не записывает.

Все изъятые средства были разложены по конвертам с надписями. Князев заявил в суде, что эти надписи касаются якобы получателей из разных судов Украины, но не Верховного Суда. На видео Бесараб сказала: "Я могу писать все, что мне угодно. Все, что мне захочется".

Князев обратил внимание на один из конвертов со штампом банка Diamond Bank 100 000 грн и надписью от руки "Анох 50 + 60". Он отметил, что не знает, что означает "Анох", но ранее обсуждались вопросы с лицом по фамилии Анохин.

Позиции сторон в суде

На другом видеофрагменте детективы пересчитывали изъятые средства на специальной машинке. Князев заявил, что следователи не фиксировали идентификационные номера купюр, а потому, по его словам, их могли заменить.

Прокурор Виталий Гречишкин ответил, что идентификацию проводили позже. "Действительно, та часть, которая осталась в распоряжении господина Горецкого, она не была идентифицирована стороной обвинения. Была только часть предмета неправомерной выгоды, которая в два этапа передавалась к Князеву. Соответственно идентификация есть в материалах уголовного производства", – пояснил он.

Князев сказал, что ему сложно представить, как Горецкий расфасовывал различные суммы по конвертам. Коллегия судей попросила зачитать надписи, если среди них есть упоминания о Верховном Суде.

На конвертах были такие надписи: "Марченко Днепр-Киев 5 500", "от Николая Админ 12 500", "Андрей Кос Шевченковский суд 7 700", "Тамила 30 000", "Марина Суд Днепр 32,5", "Тамила Ивановна 25", "Будак 30 000 долларов", "Немиров 35", "Терра 40", "Роман ВС 35", "Следователь Шевченко 20", "Тиенко 15", "Ридап 40", "Ровно 50", "55 Донбасс".

Князев также сообщил, что на одном из конвертов есть надпись "КАС ВС" и фамилия судьи, который не входит в состав Большой Палаты. Фамилию он в суде не назвал.

Обвиняемый зачитал еще надписи, которых нет в протоколе, однако есть в видео с обысков: "Тимофей 11", "Марина Верес Днепр 5", "Дом 30", "Шеф суд Шикалюк 15".

Оценка суда

Во время рассмотрения протокола о проведении неотложного обыска в кабинете Горецкого Князев заявил, что в такой неотложности не было необходимости. Он считает, что следствие нарушило адвокатскую тайну.

Судья Вера Михайленко спросила, подавали ли клиенты адвокатской компании Горецкого жалобы на разглашение адвокатской тайны. Князев ответил: "Мне неизвестно. Я думаю, что эти лица не в курсе о том, что их переписка с адвокатом была распространена путем присоединения к уголовному делу и ознакомления всех, всех, всех участников. И эти доказательства получены с нарушением адвокатской этики, то есть незаконным способом".

Прокурор Гречишкин заявил, что удовлетворенных жалоб на действия детективов не было. По его словам, сторона защиты ранее оспаривала отдельные действия, но суд не признал их нарушениями.

Адвокат Староста подчеркнул, что деньги, изъятые в офисе, не согласуются с цифрами, указанными в обвинительном акте. Он просил признать эти доказательства недопустимыми.

Прокурор возразил и попросил оценить доказательства при вынесении приговора в совещательной комнате. Он отметил, что одновременные обыски у нескольких судей Верховного Суда, Князева и Кирилла Горбурова проводили из-за риска разглашения информации.

"Что касается обоснованности неотложного обыска, то следственным судьей была дана оценка действиям экспертов и прокуроров в данном уголовном производстве. Ходатайство о проведении этого обыска было удовлетворено следственным судьей на основе этих материалов и распоряжения суда. Следовательно очевидной недопустимости доказательств, о которой утверждают сторона защиты, очевидно нет", – сказал Гречишкин.

Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты и признал доказательства обоснованными. Председательствующий судья Сергей Мойсак отметил, что тезисы стороны защиты не подкреплены надлежащими аргументами и что вопрос оценки доказательств будет предметом обсуждения в совещательной комнате.

Следующее заседание суд назначил на 25 февраля.

В чем обвиняют экс-главу Верховного суда

Председателя Верховного суда Всеволода Князева задержали в мае 2023 года во время получения взятки. По данным следствия, к делу причастны руководство и рядовые судьи, а СМИ сообщали, что взятку Князев получил за решение в пользу олигарха Константина Жеваго.

Высший совет правосудия дал разрешение на содержание Князева под стражей, а ВАКС выбрал ему меру в виде содержания под стражей с возможностью внесения 107,3 млн грн залога. Впрочем, позже залог был уменьшен и 31 января 2024 года за судью внесли 18,168 млн грн залога, после чего его освободили из-под стражи, надев на него электронный браслет, который сняли 27 мая, мотивируя это проблемами со здоровьем у обвиняемого.

А уже в июле, несмотря на "плохое здоровье", Князев пытался выехать за пределы Украины. Его заметили на Закарпатье вблизи границы с Румынией. Он ехал в авто Voskswagen как пассажир. О возможной попытке экс-судьи сбежать пограничники сообщили в полицию и ТЦК. Князева завернули и отправили за пределы пограничной полосы.

Во время обыска по делу Всеволода Князева были изъяты сотни тысяч долларов. НАБУ и САП исследуют источник происхождения и принадлежность этих средств.

В августе 2024 Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Всеволода Князева. А 12 декабря Большая палата Верховного Суда подтвердила законность этого решения.

Как сообщал OBOZ.UA, фигуранты коррупционного дела обсуждали передачу денег за принятие нужных решений. Кроме того, были записаны разговоры о некоторых деталях схемы и организационных моментах.

