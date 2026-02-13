Бизнес на защите от обстрелов: как 'безопасные' мобильные укрытия превращаются в смертельную ловушку

Каждый раз, когда украинские города переживают очередную ракетную атаку России и гибнут люди, возникает вопрос о доступности и надежности укрытий. Открыты ли они во время обстрелов и достаточно ли прочные, чтобы защищать жизни? И какие выводы делают местные, региональные и центральные органы власти после множества случаев, когда люди успевали добежать до укрытий, но погибали из-за того, что те были закрыты или не соответствовали требованиям?

Видео дня

К сожалению, можно предположить, что никаких. Основаниями же так считать является история с закупкой укрытий для сотрудников сразу двух ТЭЦ – Новояворовской и Новороздольской. По этому тендеру на около 7 млн грн, проведенного без открытых торгов, возникли вопросы у Бюро экономической безопасности. В частности и потому, что закупленные укрытия не соответствуют требованиям безопасности персонала ТЭЦ.

Об истории, которая привлекла внимание и БЭБ, и журналистов, а также о том, могла ли она повториться на других объектах критической инфраструктуры Украины, читайте в материале.

Укрытие против здравого смысла

Среди изданий, обративших внимание на историю с укрытиями для сотрудников Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ, Zaxid.net раскрыл ее едва ли не полнее всех.

В конце ноября прошлого года издание сообщило, что детективы львовской ячейки Бюро экономической безопасности с лета расследуют уголовное дело №463/10215/25 по закупке модульных укрытий для этих двух энергообъектов на 6,855 млн грн. В нем, писало Zaxid.net со ссылкой на несколько судебных решений в Едином реестре, фигурировали государственная компания "Нафтогаз Тепло", которая управляет тепловыми электроцентралями в Новом Роздоле и Новояворовске, а также львовская строительная компания "Индустрия ЛВ", которая, по данным данным YouControl, принадлежит экс-депутату Львовского облсовета Владимиру Креховецкому и его сыну Виталию.

Детективы БЭБ заподозрили, что руководители "Нафтогаз Тепло" злоупотребляли своим положением, когда приняли решение о закупке именно модульных укрытий, выбрали частную компанию-поставщика – без посредников и открытых торгов – и перечислили ей деньги.

Еще на этапе объявления закупки в госкомпании в обосновании необходимости проведения закупки отмечали, что не могут оборудовать подземные укрытия внутри зданий станций, поскольку являются внешним оператором ("Нафтогаз Тепло" еще до полномасштабного вторжения получила управление обеими ТЭЦ и выполняла там функции антикризисного оператора) и помещения им не принадлежат. И якобы именно поэтому и было принято решение провести неконкурентную закупку, без торгов, и установить не подземные, а наземные укрытия.

"Для Общества вопрос безопасности работников в особый период остается первоочередной задачей. Как выход Общество определило потребность установления мобильного укрытия путем приобретения быстровозводимого защитного сооружения гражданской защиты блок-модульного типа надземного исполнения (укрытия). Учитывая нетипичную ситуацию и вышеизложенное, Обществом принято решение провести закупки без применения открытых торгов... где имеется основание для осуществления закупки... поставщиком ООО "Индустрия ЛВ", – говорится в обосновании необходимости закупки, что было размещено в открытом доступе на сайте "Нафтогаз Тепло".

Речь идет о быстроустанавливаемых наземных конструкциях, которые должны защищать персонал во время ракетных или дроновых ударов. При этом, согласно статье 32 "Укрытие населения в объектах фонда защитных сооружений гражданской защиты" Кодекса гражданской защиты Украины, сотрудники должны на время угрозы спускаться в специально оборудованные убежища. Согласно действующему законодательству, к таковым относятся "герметичные сооружения, в которых созданы условия для пребывания людей и их защиты в течение определенного времени (не менее 48 часов)". И вряд ли к этому перечню можно отнести упомянутые защитные сооружения, которые законодательство квалифицирует скорее как "первичное (мобильное) укрытие – техническое изделие, в том числе блок-модульного типа, предназначенное для краткосрочной (до 4 часов) защиты населения на местности путем уменьшения косвенного действия обычных средств поражения во время военных (боевых) действий".

То есть упомянутые укрытия могут защитить от обломков, однако не от прямых попаданий.

К такому же выводу, похоже, пришли и в БЭБ – что нашло отражение в судебных документах. Более того, суд разглядел в закупке упомянутых укрытий не только умысел, но и корыстные мотивы.

"Установлено, что должностные лица ООО "Нафтогаз Тепло", используя свое служебное положение... действуя умышленно с целью получения неправомерной выгоды в пользу юридического лица ООО "Индустрия-ЛВ", достоверно зная о непригодности для использования быстровозводимых защитных сооружений.... заключили прямой договор на поставку указанных защитных сооружений... на общую сумму в размере 6 800 000 грн (6,8 млн грн. – Ред.), чем нанесли ущерб государственным интересам", – подчеркивается в постановлении Лычаковского районного суда города Львова №131806501 от 13 ноября 2025 года.

В судебных документах указано, что в эксплуатацию укрытия начали вводить в апреле. Руководители Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ при этом отказались подписывать акты приема-передачи, потому что "конструкции были на вид ненадежными и не вызывали доверия".

Как пишет Zaxid.net со ссылкой на уже упомянутое решение Лычаковского суда Львова, закупленные для Новояворовской и Новороздольской ТЭС защитные модули "фактически не используются персоналом станций в случае воздушных тревог, поскольку создают реальную угрозу жизни людей во время ракетных обстрелов", а дополнительной экспертизой установлено, что эти сооружения не соответствуют требованиям законодательства и "не могут быть рекомендованы для использования в качестве укрытия".

Издание Zaxid.net утверждает, что по делу прошли обыски. По данным журналистов, детективы наведались не только к директору "Нафтогаз Тепло", но и в офисы "Нафтогаз Тепло" в Киеве, Новояворовске и Новом Роздоле, а также в офис "Индустрия-ЛВ" в Жовкве. В последнем случае 10 ноября 2025 года был изъят ряд документов, что подтверждается постановлением Лычаковского районного суда города Львова.

Среди изъятого – папки с документами финансово-хозяйственной деятельности ООО "Индустрия ЛВ", соглашения с покупателями и техническое заключение "Обследование, расчеты и испытания быстрого сооружения защитных сооружений модульного типа "Варта-1", "Варта-2". На них по материалам дела №463/10215/25 был наложен арест и попытки представителей "Индустрии-ЛВ" обжаловать это решение в апелляционной инстанции остались безрезультатными.

Расследование на момент публикации проходило по предварительной квалификации по ч 2. ст. 364 УКУ (злоупотребление властью или служебным положением с тяжкими последствиями). По состоянию на октябрь 2025 года, когда был опубликован материал Zaxid.net, подозрения правоохранители не объявляли. Однако и сообщений о закрытии дела или завершении расследования в публичном пространстве не было. А значит, с высокой вероятностью, оно до сих пор продолжается и возможные подозрения еще впереди.

Что известно об "Индустрии ЛВ"

Как уже отмечалось, кроме компании "Нафтогаз Тепло" в пока еще не завершенном расследовании дела с коррупционным "душком" на двух львовских ТЭС "засветилась" строительная компания "Индустрия-ЛВ.

Принадлежит она Владимиру Креховецкому и его сыну Виталию. В частности, по данным Опендатабот:

Сам Креховецкий числится руководителем фирмы.

Его сын – конечным бенефициаром.

Учредителями же этой компании являются две фирмы, также связанные с Креховецким. Это:

"Дизайн-Проект" (ее бенефициар – Виталий Креховецкий).

"Шляхиндустрия" (среди учредителей этой компании – Владимир и Оксана Креховецкие).

В целом же "Индустрия ЛВ" относится к крупнейшим поставщикам наземных укрытий серии "Варта" в Украине. Именно тех, закупку которых и расследует БЭБ.

Впрочем, "засветилась" эта компания и в других резонансных делах. Так, в ноябре 2025 года название "Индустрия-ЛВ" появилось в Кременчуге. Там местные власти начали строительство Центра поддержки ветеранов стоимостью 132,9 млн грн. Проект финансируют из государственного и местного бюджетов.

Исполнителем стала фирма "Укрекоспецпроект". Которая, как следует из реестра предложений, поданных после объявления закупки, стала единственным претендентом на получение подряда.

Впрочем, журналисты-расследователи проекта "Наші гроші", проанализировав документы Prozorro , пришли к выводу, что в смету ветеранского пространства, вероятно, "внесли завышенные цены". В частности, сравнив заложенную стоимость кровельного рубероида, полиэтиленовых труб, гетерогенного линолеума и битумно-масляной мастики с ценами на эти материалы на рынке, в частности в строительных гипермаркетах, авторы расследования предположили, что "вероятная переплата может достигать 2 млн грн".

Кроме того, в материале упомянуто, что проект предусматривал установление быстровозводимого модульного железобетонного укрытия "Варта-4".

"Еще 13,28 млн грн приходится на железобетонную конструкцию быстровозводимого модульного железобетонного укрытия гражданской защиты "Варта 4". Из открытых источников известно, что укрытие "Варта-4" делает ООО "Индустрия ЛВ" из Львовщины, но рыночная цена неизвестна", – писала автор материала, журналистка "Наших денег" Анна Кислякова.

Поэтому выводов относительно того, стало ли это укрытие "исключением" на фоне вероятно завышенных цен на большинство других "составляющих" сметы проекта, она так и не сделала.

"Клиентом" этой компании стала и "Укрпочта". По данным YouControl, в 2024 году "Индустрия ЛВ" победила на 2-х тендерах этой госкомпании – получив 6,749 млн грн и 4,578 млн грн. Причем на последнем тендере победа была получена без конкуренции, поскольку "Индустрия ЛВ" была единственным участником торгов.

Впрочем, участие в тендерах, по которым отчасти сложно говорить о конкурентной борьбе – не все, чем славится компания Креховецких. В частности, на рынке за ней, поговаривают, тянется "слава" производителя, который якобы не гнушается копированием инженерных и технологических решений, разработанных конкурентами.

На это, в частности, указывают результаты профильных экспертиз, с которыми нам удалось ознакомиться. В них говорится, что при разработке своих укрытий Креховецкий опирался, среди прочего, на концепцию железобетонных боковых опор – контрфорсов. А также использовал разработанный не его компанией подход к применению готовых железобетонных секций, рассчитанных преимущественно на защиту от обломков.

Каким должно быть безопасное мобильное укрытие (ДСТУ, 2025) ✔Основные требования ● Защита от осколков до 400 г, летящих до 1000 м/с. Для этого стены должны иметь: ○ не менее 300 мм железобетона нужной прочности; ○ три слоя армирующих сеток Ø12, шаг до 150 мм; ○ внутреннюю противообломочную сетку (шаг 40 мм, толщина 2 мм). ● Устойчивость к ударной волне давлением от 100 кПа. Это обязательно подтверждается полигонными испытаниями. ✔ Дополнительные элементы безопасности ● Контрфорсы — боковые железобетонные опоры, удерживающие стены от смещения во время ударной волны. ● Защитные тамбуры на двух входах: два поворота на 90° или один поворот + защитный экран напротив входа. ● Модульная система, позволяющая быстро монтировать укрытие и при необходимости расширять его. ● Сертификат соответствия ГСЧС Украины, подтверждающий, что укрытие прошло испытания и соответствует требованиям безопасности. В сентябре 2025 года в Украине обновили стандарты безопасности для наземных мобильных укрытий. По новым требованиям такое укрытие должно быть достаточно прочным, чтобы реально защитить людей во время обстрела. Прежде всего оно должно выдерживать попадание осколков. Для этого стены делают очень прочными – из толстого слоя железобетона, усиленного несколькими уровнями арматуры. Изнутри обязательно устанавливают специальную сетку, которая не дает бетонным частичкам разлетаться при ударе. Кроме того, укрытие должно выдерживать сильную ударную волну — это проверяют только на полигонных испытаниях, которые моделируют реальный ракетный взрыв. Есть и дополнительные требования. Безопасное укрытие должно иметь контрфорсы, которые не позволяют стенам сместиться под давлением взрыва. Входы оборудуют защитными тамбурами с поворотами, чтобы внутрь не проникали обломки и взрывная волна. Укрытие должно быть модульным: такие конструкции быстро собираются, легко увеличиваются при необходимости и удобны для монтажа. И самое важное – каждое укрытие должно иметь сертификат соответствия, выданный ГСЧС Украины. Он подтверждает, что конструкцию действительно проверяли и она соответствует требованиям безопасности.

Контрфорсы – одна из ключевых несущих частей защитного укрытия: массивные вертикальные опоры, которые принимают на себя удар взрывной волны, гасят горизонтальное давление и передают его на фундамент. Фактически это внутренняя железобетонная силовая решетка, от которой зависит, выдержит ли укрытие взрыв.

Если контрфорсы отсутствуют или выполнены с нарушениями, сооружение может разрушиться даже от минимального удара дрона, не говоря уже о ракетном обстреле.

Понять их значение проще всего через сравнение с организмом человека. У человека есть позвоночник, который поддерживает мышцы и внутренние органы, объединяя их в единый организм. Есть ребра — они распределяют давление, защищают внутренние органы и принимают удар на себя. Вместе они удерживают тело в вертикальном положении, распределяют нагрузку и обеспечивают подвижность, не позволяя организму сложиться под воздействием нагрузок и движений. В конструкции укрытия контрфорсы выполняют ту же функцию. Без них стены остаются лишь оболочкой — внешне прочной, но не способной выдержать давление веса крыши, грунта или воздействие ударной волны.

Проблема заключается в том, что покупатель мобильных укрытий не может проверить, есть ли в конструкции контрфорсы и насколько они надежны. В результате сделка основывается на доверии — на том, что укрытия действительно прошли полигонные испытания.

Ответственные компании такие испытания, конечно, проводят. Более того, этого требует украинское законодательство и обновленные в сентябре 2025 года технические стандарты для наземных мобильных укрытий. Только после испытаний Государственная служба по чрезвычайным ситуациям выдает компании сертификат соответствия.

Впрочем, как отмечает информированный источник, имеющий отношение к отрасли (пожелал остаться анонимным по личным причинам. – Ред.) в том, что "Индустрия ЛВ" такие испытания проводила, он не уверен.

По его словам (которые мы, впрочем, не можем ни подтвердить, ни опровергнуть), скорее речь шла об использовании чужих инженерных решений и полученной на них сертификации для подтверждения качества собственных разработок "Индустрии-ЛВ".

По крайней мере, теоретически сделать это существующая система возможности оставляет.

"Понимаете, ни чиновники, ни заказчики без специальных технических знаний не смогут внешне отличить качественное укрытие от некачественного. Обычно проверяют только наличие сертификата соответствия, а не технические детали конструкции – поэтому несоответствия остаются незамеченными", – объясняет наш собеседник.

По его словам, Креховецкие предоставляют технические заключения, выданные авторитетными исследовательскими учреждениями. В частности, техническое обоснование укрытий моделей "Варта-1" и "Варта-2" они получили в Национальном университете "Львовская политехника".

Опасно дешево

Наш собеседник указывает на то, что на открытых торгах победу "Индустрия ЛВ" иногда получала, достаточно ощутимо уменьшая стоимость своей продукции относительно первоначального предложения.

Например, в ходе торгов в объявленном ГП "Морской торговый порт "Черноморск" тендере на закупку модульных железобетонных наземных укрытий гражданского типа начальное и окончательное предложения "Индустрии ЛВ" отличались на около 700 тыс. грн: компания снизила стоимость с 6 млн 666 тыс. 555 грн до 5 млн 989 тыс. грн.

Наш собеседник предположил: такие ощутимые "дисконты" можно предоставлять, если предложение изначально было завышено – или если найден способ производить продукцию дешевле. Например, путем использования менее качественных материалов или за счет уменьшения количества бетона, использования более слабой арматуры и отсутствия контрфорсов. И то, и другое закономерно приводит к снижению качества и надежности конструкции.

"Это экономия вроде бы на строительных материалах, но фактически – на человеческой жизни", – констатирует наш собеседник.

Игра в тендеры

Кроме производства наземных модульных укрытий, семейство Креховецких занимается и другими видами бизнеса. Как уже отмечалось, Креховецкий является одним из основателей компании "Шляхиндустрия". Это завод по производству строительных и дорожных металлических конструкций, влияние на который приписывали бывшему министру транспорта Украины Георгию Кирпе. Говорят, что и приход Креховецкого в "большой бизнес" состоялся не без участия экс-чиновника.

В частности, именно такую версию "взлета" Креховецкого приводит наш собеседник, который был знаком с экс-министром.

При этом на то, что Креховецкий возьмется именно за строительство, до его прихода в бизнес не указывало, казалось бы, ничего. К старту своей "строительной" карьеры будущий бизнесмен и вице-президент Ассоциации строительных организаций Львовщины подошел с двумя дипломами в кармане – правда, ни один из них со строительной отраслью связан не был. Согласно данным биографии Владимира Креховецкого, он изучал экономическую географию в Черновицком государственном университете, второй же диплом – по специальности "экономика" – получил во Львовском торгово-экономическом институте.

Одним из вероятных факторов успеха географа-экономиста Креховецкого мог стать и его широкий круг знакомств. Обрасти ими, по словам нашего собеседника, бизнесмен сумел, работая помощником одного из депутатов Верховной Рады, а также когда сам был депутатом – однако не народным, а Львовского облсовета.

Кроме "Шляхиндустрии" к орбите Креховецкого относят и компании Top Shelter (ООО НПП "ТОР") и UAShelters (ЧП "Яро-буд"). Косвенно это может подтверждаться тем, что, по данным YouControl:

Top Shelter (ООО НПП "ТОР") зарегистрирована по тому же адресу, что и "Индустрия ЛВ" и "Шляхиндустрия".

Учредителем UAShelters (ЧП "Яро-буд") является компания "Шляхиндустрия".

Интересно, что обе компании, так или иначе связанные с Креховецким, также участвуют в тендерах, связанных с защитными сооружениями и укрытиями. А после попадания "Индустрии ЛВ" в черный список АМКУ они продолжают получать достаточно солидные подряды, свидетельствуют данные Рrozorro.

В упомянутый черный список "Индустрия ЛВ" весной прошлого года была внесена на основании решения Западного межобластного отделения Антимонопольного комитета из-за зафиксированных ранее антиконкурентных согласованных действий. На нее и еще одну компанию, "СМБ Запад", был наложен штраф за сговор "во время их участия в торгах, проведенных АО "Полтаваоблэнерго".

"Отделение установило, что общества при подготовке и участии в торгах, вопреки Закону Украины "О публичных закупках", согласовывали свои действия... Административная коллегия... оштрафовала их на 50 000 гривен каждого за совершение антиконкурентных согласованных действий, которые привели к искажению результатов торгов", – говорится в сообщении.

Примечательным же во всем этом является то, с кем именно сговорился Креховецкий. По данным YouCоntrol, директором и одной из основательниц и конечных бенефициаров компании "СМБ Запад" является Оксана Цицюра. Ей же принадлежит Top Shelter (ООО НПП "ТОР") – и сама фирма, зарегистрированная по тому же адресу, что и "Индустрия ЛВ". Та самая, что нынче участвует в тендерах, связанных с укрытиями и защитными сооружениями – и получает подряды.

Попадание в черный список АМКУ должно было бы означать запрет для любого субъекта в течение трех лет участвовать в открытых торгах. Однако, как показывает реальность, работает это не всегда.

Обычно, как указано на сайте антикоррупционного инструментария Open Data Toolkits, обходят запрет фигуранты "черного списка" АМКУ двумя путями: либо, как в свое время констатировали в Центре противодействия коррупции, скрывают наличие ограничений (что не снимает с заказчика обязанности проверять информацию и отклонить предложение от такого участника торгов), либо обходят процедуру открытых торгов, заключая с бюджетными учреждениями прямые контракты или контракты по переговорной процедуре.

Впрочем, как констатируют наши источники в отрасли, существует еще и третий "путь", заключающийся в изменении юридической "вывески". Формально компания-нарушительница уже не участвует в торгах. Вместо нее приходят другие структуры, работающие на тех же производственных мощностях, использующие те же технологические решения и, вполне вероятно, и поставляющие продукцию такого же, иногда сомнительного качества. И кто знает, не выбрал ли именно этот путь господин Креховецкий?

Наши собеседники, имеющие отношение к отрасли, считают: те, кто, как и бывший депутат Львовского облсовета Креховецкий, взялись за производство наземных укрытий, просто "оседлали волну". Ведь этот сегмент рынка в воюющей стране, ежедневно страдающей от вражеских обстрелов, – среди тех, что демонстрируют самый быстрый рост. И, что важно, гарантируют серьезные прибыли, так как в безопасность людей во время обстрелов государство, громады и бизнес готовы вкладывать значительные средства.

Так стоило бы удивляться, если бы те, кто активно зарабатывал в этом сегменте, а затем потерял значительную часть заработка, стремились бы во что бы то ни стало вернуть утраченное?

"Индустрия ЛВ" активно участвовала и побеждала в тендерах на поставку укрытий по всей Украине. По данным того же YouControl, за период 2023-2025 годов компания победила на ряде тендеров на более 100 млн грн.

Вереница "тендерных побед" прервалась после решения структурного подразделения АМКУ о включении "Индустрии ЛВ" и "СМБ Запад", которая также участвовала в тендерах на закупку защитных сооружений, в черный список.

То есть сложилась ситуация, когда сразу две компании, производившие мобильные укрытия – "выпали" из процесса.

Однако бизнес по производству этого "ходового" в условиях ежедневных российских ударов "товара", как говорят на рынке, продолжается. С новыми "игроками", за которыми, вполне вероятно, стоят те же люди.

А значит сохраняется и риск, что украинцы – через государственных заказчиков и громады – и в дальнейшем могут получать защитные сооружения, которые лишь имитируют защиту – а во время реального обстрела могут представлять смертельную угрозу. И что история, случившаяся на Новояворовской и Новороздоловской ТЭЦ, будет повторяться (а может и уже повторилась) и на других объектах критической инфраструктуры.