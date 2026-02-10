Бизнес на 'браках' с украинками: пограничники разоблачили дельцов, которые обслуживали иностранцев. Фото

Офицеры Государственной пограничной службы Украины совместно с полицией разоблачили группу лиц, которые организовали схему легализации иностранцев через фиктивные браки с украинками. Схему обнаружили в Одессе, где за деньги оформляли псевдобраки для граждан одного из соседних государств.

Информацию о разоблачении обнародовал официальный канал ГПСУ Украины. В сообщении отмечается, что к операции были привлечены офицеры отдела информационно-аналитического обеспечения и криминального анализа ГВЗВВБ Юг ГПСУ вместе с правоохранителями. В службе отметили, что действия фигурантов подпадают под уголовную ответственность, а расследование продолжается.

Схема фиктивных союзов

По данным следствия, участники группы подыскивали украинок, готовых заключать фиктивные браки с иностранцами. Формально все выглядело как обычная регистрация семьи, но на самом деле целью было получение правового статуса. Иностранцы после этого могли оформлять вид на временное или постоянное проживание, а также беспрепятственно пересекать государственную границу.

Стоимость таких услуг колебалась от 2000 до 4000 долларов с человека, в зависимости от деталей и сроков оформления. Правоохранители задержали двух женщин и одного мужчину, которых считают ключевыми участниками схемы. Сейчас с ними проводят следственные действия, а вопрос об избрании меры пресечения решается.

Как сообщал OBOZ.UA, на Черниговщине сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины разоблачили чиновника территориального центра комплектования на взятке. Мужчина за вознаграждение незаконно влиял на ведение учета военнообязанных.

