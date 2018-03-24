Сегодня приготовила малой вкусное овсяное печенье, естественно без сахара. Ловите рецепт этого полезного шедевра. Когда сделаете его, поделитесь отзывом ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ.
Можно сделать кексы (положить в формочки);
- 1 стакан овсяных хлопьев запарить на 3 мин и слить воду;
- 1-2 банана измельчить в блендере;
- изюм и курага (курагу мелко нарезать);
- семечки и орехи по 30 - 40 гр.;
- семя льна и кунжут по 1 ч л (можно и другие семена по вкусу);
- клюква;
- корица;
- соль.
Все размешать, выложить на пергамент и в разогретую до 180° духовку на 40-50 мин.
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