Выбор ресторана в незнакомом городе: 9 лайфхаков

Времена оседлости остались в прошлом, и сейчас, когда путешествия стали максимально доступными, остро встает вопрос выбора кафе или ресторана в городе, куда вы планируете отправиться. Если в пригороде определиться с выбором места для завтрака или ужина не так сложно, то отправляясь, к примеру, в Париж или Нью-Йорк, можно растеряться от количества предложений.

Советами по удачному выбору ресторанов в незнакомом городе эксклюзивно с читателями "Обозревателя" поделилась активный гастротурист, одна из организаторов Международного конгресса шеф-поваров FONTEGRO UKRAINE - Анна Зеленохат.

1. Избегайте ресторанов находящихся в слишком оживленных местах либо на центральных туристических улицах. Обычно, еда в таких места не имеет претензий на вкус и запоминаемость. Их главная задача – скорость. Не нужно ходить в ресторан с зазывалами у входа, также проходите мимо, если возле входа расположена стойка с фото меню и переводом на несколько языков. Отойдите пару кварталов от центральной улицы или достопримечательностей и наверняка сможете найти ресторан с качественной едой.

2. Не доверяйте слепо трипадвизору (самый популярный сайт отзывов для путешественников. - Ред.). Возможно, в начале своего существования данное приложение давало более-менее актуальную картину о заведениях, но маркетологи не дремлют, да и сами разработчики говорят, что масштабировались настолько, что проверять достоверность отзывов уже не в состоянии. Если все таки пользуетесь приложением – смотрите отзывы с фотографиями, они помогут составить более четкую картину о заведении.

3. Не просите рекомендаций у водителей такси, гидов, либо на рецепции отеля. Чаще всего эти люди не являются ценителями гастрономии и не посещают рестораны слишком часто. К тому же, часто представители данных профессий являются также ангажированными представителями туристических заведений.

4. Спросите, где любят обедать местные жители – это практически всегда стопроцентное попадание. Во-первых, это гарантия свежести и адекватной цены. Во-вторых, Вы сможете понять локальные вкусы и предпочтения.

5. Познакомьтесь с шеф-поваром заведения, где вам понравилась еда. В процессе беседы он сможет дать отличные рекомендации коллег либо сдать пароли для не популярных, но знаковых мест.

6. До поездки изучайте специалитеты местности, причем конкретного региона, а не страны в целом. Например, полезно знать, что традиционный буйабес нужно пробовать в Марселе, пиццу в Неаполе, тафельшпиц в Вене, паэлью в Валенсии, трюфели в Тоскане, тажин в Марракеше. Однако не забывайте, что сейчас, с активной миграцией всего населения, прекрасный фо можно попробовать и в Киеве, тажин в Париже, а японский рамен – в Нью-Йорке.

7. Найдите местные рынки. Особенно эта рекомендация актуальна по воскресеньям, когда часть гастрономических заведений закрыты, а на рынках жизнь кипит. На рынках всегда есть небольшие кафе, в которых готовят преимущественно из рыночных и локальных продуктов. Там всегда можно попробовать традиционные блюда и найти что-то эксклюзивное для данного региона, причем наилучшего качества и по доступной цене.

8. Всегда сохраняйте названия ресторанов, о которых ваши друзья пишут в Facebook либо чекинятся в Instagram, структурируйте информацию в обычной таблице по городам или странам. Поверьте, когда понадобится эта информация, то вы быстро ее найдете, а перебирать ленту Facebook будете вряд ли.

9. Если вы хотите приобрести более гастрономический опыт и не боитесь новых вкусов, вам в помощь придут ресторанные гиды и рейтинги. Топ-3 гидов и рейтингов в Европе: Michelin, Gault & Millau, The World’s 50 Chefs. Если вы планируете поездку в Азию, то почитайте о знаменитых шефах в данном регионе. Часто в ресторан, имеющий две или три звезды Мишлен, приходится ехать в пригород, однако это того стоит.

Как сообщал "Обозреватель", ранее жуткий японский ресторан шокировал своим меню, в котором предлагают человеческое мясо.