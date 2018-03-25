Вибір ресторану в незнайомому місті: 9 лайфхаків

Часи осілості залишилися в минулому, і зараз, коли подорожі стали максимально доступними, гостро постає питання вибору кафе чи ресторану в місті, куди ви плануєте вирушити. Якщо в передмісті визначитися з вибором місця для сніданку або вечері не так складно, то вирушаючи, наприклад, в Париж або Нью-Йорк, можна розгубитися від кількості пропозицій.

Порадами щодо вдалого вибору ресторанів у незнайомому місті ексклюзивно з читачами "Обозревателя" поділилася активний гастротурист, одна з організаторів Міжнародного конгресу шеф-кухарів FONTEGRO UKRAINE - Анна Зеленохат.

1. Уникайте ресторанів, які знаходяться в дуже людних місцях або на центральних туристичних вулицях. Зазвичай, їжа в таких місцях не має претензій на смак і запам'ятовуваність. Їх головне завдання - швидкість. Не потрібно ходити у ресторан з закликальниками біля входу, також проходьте повз, якщо біля входу розташована стійка з фото меню і перекладом на кілька мов. Відійдіть пару кварталів від центральної вулиці або пам'яток і напевно зможете знайти ресторан з якісною їжею.

2. Не довіряйте сліпо тріпадвізору (найпопулярніший сайт відгуків для мандрівників. - Ред.). Можливо, на початку свого існування дане додаток давало більш-менш актуальну картину про заклади, але маркетологи не дрімають, та й самі розробники кажуть, що масштабувалися настільки, що перевіряти достовірність відгуків вже не в змозі. Якщо все таки користуєтеся додатком - дивіться відгуки з фотографіями, вони допоможуть скласти більш чітку картину про заклад.

3. Не просіть рекомендацій у водіїв таксі, гідів, або на рецепції готелю. Найчастіше ці люди не є цінителями гастрономії та не відвідують ресторани занадто часто. До того ж, часто представники цих професій є також заангажованими представниками туристичних закладів.

4. Запитайте, де люблять обідати місцеві жителі - це практично завжди стовідсоткове влучання. По-перше, це гарантія свіжості й адекватної ціни. По-друге, ви зможете зрозуміти локальні смаки та переваги.

5. Познайомтеся з шеф-кухарем закладу, де вам сподобалася їжа. У процесі бесіди він зможе дати відмінні рекомендації колег або здати паролі для невідомих, але знакових місць.

6. До поїздки вивчайте спеціалітети місцевості, причому конкретного регіону, а не країни в цілому. Наприклад, корисно знати, що традиційний буябес потрібно пробувати в Марселі, піцу в Неаполі, тафельшпіц у Відні, паелью в Валенсії, трюфелі в Тоскані, тажин в Марракеші. Однак не забувайте, що зараз, з активною міграцією всього населення, прекрасний фо можна спробувати і в Києві, тажин у Парижі, а японський рамен - у Нью-Йорку.

7. Знайдіть місцеві ринки. Особливо ця рекомендація актуальна по неділях, коли частина гастрономічних закладів закриті, а на ринках життя кипить. На ринках завжди є невеликі кафе, в яких готують переважно з ринкових і локальних продуктів. Там завжди можна скуштувати традиційні страви та знайти щось ексклюзивне для цього регіону, причому найкращої якості та за доступною ціною.

8. Завжди зберігайте назви ресторанів, про які ваші друзі пишуть в Facebook або чекіняться в Instagram, структуруйте інформацію в звичайній таблиці по містам чи країнам. Повірте, коли знадобиться ця інформація, то ви швидко її знайдете, а перебирати стрічку Facebook будете навряд чи.

9. Якщо ви хочете отримати більш гастрономічний досвід і не боїтеся нових смаків, вам на допомогу прийдуть ресторанні гіди та рейтинги. Топ-3 гідів і рейтингів в Європі: Michelin, Gault & Millau, The World's 50 Chefs. Якщо ви плануєте поїздку в Азію, то почитайте про знаменитих шефах в даному регіоні. Часто в ресторан, який має дві або три зірки Мішлен, доводиться їхати в передмістя, однак це того варто.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше моторошний японський ресторан шокував своїм меню, в якому пропонують людське м'ясо.