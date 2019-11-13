В Киеве проверят три тысячи "хрущевок": что случилось

На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты 12 ноября приняли решение о проведении проверки устаревшего жилого фонда столицы.

По приблизительным подсчетам Министерства регионального развития, в 2018 году на территории Киева находилось более 3000 домов, относящихся к устаревшим, сообщается на сайте Киевского горсовета.

"Вместе с тем, ориентировочно в Киеве непригодным для проживания или аварийным является 9 млн квадратных метров такого жилья, то есть шестая часть домов. Основную массу объектов устаревшего жилого фонда составляют так называемые "хрущевки", срок эксплуатации которых однозначно совпадение", – отметила инициатор решения, депутат Киевсовета Ольга Балицкая.

В Киеве 3 тыс. домов являются аварийными Минфин

Проведение проверки возложено на КГГА, и должно быть проведено в течение двух месяцев.

В Киевсовете подчеркнули, что процесс реконструкции или реновации устаревшего жилья должен быть прозрачным и эффективным

Решение поддержали 83 депутата Киевсовета.

Как сообщал OBOZREVATEL , каждый сотый дом в Украине находится в аварийном состоянии.

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