У Києві перевірять три тисячі "хрущовок": що трапилося

На пленарному засіданні Київської міської ради депутати 12 листопада ухвалили рішення щодо проведення перевірки застарілого житлового фонду столиці.

За приблизними підрахунками Міністерства регіонального розвитку, у 2018 році на території Києва розташовувалося понад три тисячі будинків, що відносяться до застарілих, повідомляють на сайті Київської міськради.

"Водночас орієнтовно в місті Києві непридатним для проживання або аварійним є 9 млн квадратних метрів такого житла, тобто шоста частина будинків. Основну масу об'єктів застарілого житлового фонду складають так звані "хрущовки", термін експлуатації яких однозначно збіг", – зазначила ініціаторка рішення, депутатка Київради Ольга Балицька.

У Києві 3 тис. будинків є аварійними Мінфін

Виконання перевірки покладено на КМДА, що необхідно зробити протягом двох місяців.

В Київраді підкреслили, що процес реконструкції або реновації застарілого житла мусить бути прозорим та ефективним

Рішення підтримали 83 депутати Київради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кожен сотий житловий будинок в Україні перебуває в аварійному стані.

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