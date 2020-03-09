Пятиэтажные дома-"хрущевки" стали символом советской архитектуры. На смену им пришли одноподъездные девятиэтажки, которые в народе прозвали "вертикальными хрущевками".

Архитектор Руслан Кирничанский объяснил изданию FurnishHome.ru, с чем связана популярность строительства домов именно такой этажности.

"Согласно нормативам и рекомендациям врачей середины XX века, в СССР приняли норму строить пятиэтажные дома без лифта. Врачи сказали, что для человека подняться на пятый этаж пешком не будет большой проблемой, т. е. здоровый организм эти нагрузки выдержит", - рассказал Кирничанский.

Эксперт отметил, что любые строения выше пяти этажей, согласно тому же принятому нормативу, необходимо было строить вместе с лифтами. Пятиэтажные дома строили, потому что это дешево, быстро: без мусоропровода, лифта. В пятидесятые-шестидесятые годы этот вопрос был очень актуален, людей нужно было срочно переселить. Поэтому во всех городах-миллионниках и стотысячниках можно встретить пятиэтажки.

"Уже ближе к началу семидесятых созрела необходимость строить высотные дома, появились первые сооружения серии II-18/9: одноподъездные блочные башни с одним лифтом. Их строили часто в СССР по причине того, что пожарная стрела тех лет не могла подняться выше 27-30 метров. Соответственно, это ограничивало норматив высотности домов", - пояснил Кирничанский.

Но технологии не стоят на месте: МЧС получило новые машины, и стрела стала уже подниматься и на 40 метров. Поэтому жесткое требование к этажности жилых домов перестало действовать. Девятиэтажная серия была модернизирована: это также связано с тем, что нужно было строить больше домов и расселять больше людей. Стали уже возводить двенадцати- и четырнадцатиэтажные здания. А ближе к восьмидесятым - семнадцати- и двадцатипятиэтажные дома, рассказал архитектор.

aif.ru

Как писал OBOZREVATEL, одними из наиболее проблемных в Украине являются устаревшие и непригодные для проживания "хрущевки". Если не начать их снос или капитальный ремонт, то уже через считанные годы половина семей может остаться без жилья.

По проекту генплана, только в Киеве требуется снести свыше 3000 "хрущевок", в которых проживают более 200 тысяч семей.

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