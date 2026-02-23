От квадратных метров – к готовому продукту: как меняется логика покупателя жилья в Украине в 2025–2026 годах

Украинский рынок первичной недвижимости исторически работал по простой модели: новостройки продавались еще на этапе строительства и преимущественно в черновом или базовом состоянии "после строителей". Готовность к проживанию оставалась зоной ответственности покупателя. Покупатели привыкли: если хочешь заехать сразу и жить – идешь на вторичный рынок, а новостройку выбираешь за цену, возможность рассрочки, планировку и перспективу подорожания, а потом готовишься к ремонту на 6-12 месяцев.

Но в 2025-2026 годах эта логика начала меняться – одним из трендов стало фокусирование покупателей на квартирах с ремонтом от застройщика – как способ зафиксировать бюджет и минимизировать риски после покупки. В свою очередь застройщики впервые массово предлагают квартиру с готовым ремонтом от девелопера – и эта опция быстро становится новым стандартом в сегменте комфорт-класса.

Первичный рынок: спрос опережает предложение

По данным аналитиков девелоперской компании "Интергал-Буд", доля запросов на квартиры с ремонтом от застройщика выросла с 15-20% в 2023 году до 35-45% в 2025 году.

В 2026 году этот показатель может вырасти до 40-45%, что связано с подорожанием стройматериалов, работ, дефицитом квалифицированных мастеров, проблемами с логистикой и неопределенностью бюджетов на выполнение ремонта. В то же время предложение остается крайне ограниченным. После анализа более 2523 тысяч объявлений от застройщиков и агентств недвижимости на профильных сайтах видно, что лишь около 4% жилых комплексов в Киеве предлагают готовые квартиры с ремонтом от застройщика, сообщает руководитель отдела аналитики компании "Интергал-Буд" Дмитрий Измайлов.

Такой дисбаланс напрямую влияет на динамику продаж. Квартиры с ремонтом реализуются в среднем на 20-30% быстрее, чем без отделки, а их стоимость дороже аналогичных объектов без ремонта на 20-40%. При этом большую долю запросов на квартиры с ремонтом у застройщиков формирует госпрограмма "єОселя" – более 50% запросов приходятся именно на квартиры с ремонтом, поскольку покупателям часто удобнее включить стоимость ремонта в тело кредита.

Почему выбирают квартиры с ремонтом?

Главные драйверы выбора квартир с ремонтом – неопределенность точного бюджета и сроков выполнения ремонтных работ. Только в 2025 году стоимость строительно-монтажных работ выросла почти на 6%, а цены на материалы и услуги – на 10-30% (плитка – на 18-30%, сантехника – на 20%, ламинат – на 15%, краски – на 10%, гипсокартон – на 10-15%, утеплители – на 15-20%).

Дополнительное давление создает кадровый дефицит. На начало 2026 года в открытом доступе – более 150 тыс. вакансий для мастеров строительной отрасли. Нехватка штукатуров, плиточников, электриков, сантехников достигает 30-45%.

Отдельным вызовом стали блэкауты, которые усложнили логистику с доставкой материалов, особенно на высокие этажи, и которые непосредственно влияют на сроки выполнения работ.

На основе официальных данных Ukrenergo и DTEK, в столице в 2024 году 10 месяцев были с графиками отключений, всего более 1950 часов с ограниченным светом в год. Первая половина 2025 года относительно спокойная, но с сентября по декабрь графики вернулись – всего около 600-800 часов без света. Январь – февраль 2026 года – массовые аварийные графики: всего около 300-400 часов ограничений.

Блэкауты, дефицит профессиональных ремонтных бригад или необходимость поиска отдельных мастеров на каждый этап увеличивают бюджет на 12-18% и продлевают сроки ремонта до 4-16 месяцев.

В этих условиях квартира с ремонтом от застройщика превращается в продукт с фиксированной ценой и прогнозируемым сроком заселения – этот фактор становится решающим для многих покупателей. Ведь почти все стройплощадки застройщиков оснащены генераторами, что позволяет продолжать строительство и выполнять ремонты даже во время блэкаутов.

Кстати, похожая тенденция наблюдается и на вторичном рынке: более 60% сделок приходится именно на квартиры со свежим ремонтом. Объекты с "уставшим" или отсутствующим ремонтом продаются дольше и часто требуют дисконта.

Дмитрий Измайлов, анализируя запросы покупателей в течение 2025 года и в начале 2026, прогнозирует, что в 2026 году спрос на квартиры с ремонтом от застройщика увеличится до 45% и до 65-70% вырастет на квартиры с качественным и свежим ремонтом на вторичном рынке.

"В 2025 году мы четко увидели изменение логики покупателя: люди все чаще выбирают не квадратные метры, а готовый продукт с понятной экономикой. Квартира с ремонтом – это не просто тренд, это реакция рынка на реальные проблемы. Если раньше покупатель выбирал первичку за цену и перспективу, а потом годами ремонтировал, то теперь это способ зафиксировать бюджет, избежать рисков, связанных с подорожанием материалов, нехваткой мастеров, затянутыми сроками, а также возможность заехать почти сразу после сдачи новостройки и избежать всех рисков 2026 года", – подчеркивает Дмитрий Измайлов.