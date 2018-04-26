"В гостях у пресвятой Поклонской": в России выставили на продажу скрепную квартиру

В Москве выставили на продажу "скрепную" квартиру просто утыканную иконами в золотых рамках, крестами и церковной утварью.

"Элитное 3-комнатное жилье общей площадью 82 квадратных метра расположено в районе станции метро "Беговая" по адресу Беговой проезд, 11 — напротив ипподрома", - пишет Life.

В объявлении есть отметка, что есть "быстрый выход на сделку", а хозяева — "взрослые люди". Цена церковных хором — 13 000 000 рублей (более 200 тысяч долларов).

В сети высмеяли убранство квартиры.

"Франц, это не эстетика еб*ней, это наша загадочная духовность. 12 деревянных лимонов и она твоя. Поверь, это лучшее место для творчества Кафки! Идеально для приема Музы и прикормки Пегаса...", - пишут в Twitter.

Cian

Cian

Cian

Cian

Cian

Cian

Как сообщал "Обозреватель", в Крыму батюшка решил продать храм, чтобы уехать за границу.