Снос "хрущевок" в Украине: власти назвали условие

Вопрос сноса устаревших многоквартирных домов в Украине – так называемых хрущевок - зависит от темпов создания ОСМД, повышения энергоэффективности зданий, а также работы местных властей.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Этот вопрос напрямую касается вопроса создания ОСМД, привлечения "теплых кредитов", внедрения программ Фонда энергоэффективности и так далее", - сказал вице-премьер в интервью "Апострофу", отвечая на вопрос о перспективах сноса устаревших домов в столице.

По его словам, в настоящее время правительство ведет переговоры с местными органами власти с целью определить территории, на которых планируется вести многоэтажное строительство.

"Для нас важно принять генеральный план, показать, как будет организовано строительство жилого и социального секторов, детсадов, школ. Только после этого можно говорить, какому инвестору что сносить. Просто решение снести "хрущевку" и построить там многоэтажку, получив прибыль, не может удовлетворить общество", - подчеркнул Зубко.

Напомним, ранее СМИ писали, что в Киеве снесут около 3000 "хрущевок".