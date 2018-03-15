Знесення "хрущовок" в Україні: влада назвала умову

Питання знесення застарілих багатоквартирних будинків в Україні - так званих хрущовок - залежить від темпів створення ОСББ, підвищення енергоефективності будівель, а також роботи місцевої влади.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

"Це питання безпосередньо стосується питання створення ОСББ, залучення "теплих кредитів", впровадження програм Фонду енергоефективності і так далі", - сказав віце-прем'єр в інтерв'ю "Апострофу", відповідаючи на питання про перспективи знесення застарілих будинків у столиці.

За його словами, наразі уряд веде переговори з місцевими органами влади з метою визначити території, на яких планується вести багатоповерхове будівництво.

"Для нас важливо прийняти генеральний план, показати, як буде організовано будівництво житлового та соціального секторів, дитсадків, шкіл. Тільки після цього можна говорити, якому інвесторові що зносити. Просто рішення знести "хрущовку" і побудувати там багатоповерхівку, отримавши прибуток, не може задовольнити суспільство", - наголосив Зубко.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що в Києві знесуть близько 3000 "хрущовок".