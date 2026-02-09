'Интергал-Буд' возглавил рейтинг 'Топ-100 девелоперов Украины'

5 февраля в Киеве, в Regent Hill, состоялась официальная церемония награждения LUN Awards 2026 – первого профессионального события рынка недвижимости для девелоперских компаний.

Видео дня

Рейтинг сформирован аналитической платформой ЛУН на основе реальных показателей деятельности компаний, последовательности реализации строительных проектов, уровня прозрачности коммуникации и доверия инвесторов.

По результатам оценки компания "Интергал-Буд" заняла первое место, возглавив всеукраинский рейтинг.

Признание имеет особый вес, ведь ЛУН как независимая аналитическая платформа глубоко работает с рыночными данными и объективными метриками, отражая реальное состояние девелоперской отрасли.

Елена Рыжова, коммерческий директор "Интергал-Буд":

"Несмотря на вызовы, "Интергал-Буд" уверенно движется вперед: мы продолжаем работы на всех строительных площадках, вводим объекты в эксплуатацию и расширяем географию своей деятельности. Для нашей команды это не просто награда, а подтверждение того, что системная работа, прозрачность и ответственность перед инвесторами дают реальный результат. Несмотря на все вызовы военного времени, мы запускаем новые проекты и продолжаем строить. Это возможно только благодаря сильной команде и доверию наших клиентов. Мы благодарны ЛУН за объективную оценку рынка и рады быть примером стабильного девелопмента в Украине".

С 2022 года "Интергал-Буд" входит в ТОП-10 девелоперов Украины и возглавляет рейтинги лидеров рынка по темпам строительства и количеству сданных домов во время войны (ЛУН, NV, Forbes, Минфин). По результатам 2025 года компания ввела в эксплуатацию более 194 617 м2 и запустила в реализацию новые проекты площадью 163 021 м2.